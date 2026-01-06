Volvo EX30 vor Batterie-Rückruf

In einer Erklärung von Volvo UK heißt es: „Sicherheit hat für Volvo Cars oberste Priorität, und obwohl die Zahl der gemeldeten Vorfälle sehr gering ist – sie macht etwa 0,02 % der Fahrzeuge aus, die wir als potenziell betroffen identifiziert haben – und uns keine Berichte über damit verbundene Personenschäden vorliegen, nehmen wir diese Angelegenheit sehr ernst.“

Dass es vor allem britische Medienberichte und ein Statement von Volvo UK zu dem anstehenden Rückruf gibt, hat einen wichtigen Grund: Wie ein Sprecher von Volvo Deutschland gegenüber electrive erklärt, betrifft das festgestellte Problem nur die Exemplare des EX30 für Rechtslenker-Märkte – und auch dort nur eine Batterie-Variante. Das Basismodell mit der 49 kWh großen LFP-Batterie ist nicht betroffen, sondern nur das 69-kWh-Pack mit NMC-Zellen der Varianten Single Motor Extended Range und Twin Motor Performance. Die 69-kWh-Batterie wird zwar auch grundsätzlich in Deutschland angeboten, die Batterie für die hierzulande verkauften Linkslenker-Exemplare unterscheidet sich aber technisch leicht von den Rechtslenker-Modellen. Einen Fahrbericht des EX30 Twin Motor Performance als Linkslenker können Sie hier nachlesen.

Offiziell geht es um 33.777 Exemplare des EX30 in den genannten Varianten Single Motor Extended Range und Twin Motor Performance, die ab 2024 auf Rechtslenker-Märkten verkauft wurden. Damit ist in Europa vor allem Großbritannien betroffen, eine kleine zweistellige Anzahl ist aber auch in anderen Rechtslenker-Märkten unterwegs, zum Beispiel in Georgien.

Und von diesen 33.777 Fahrzeugen gab es bei bisher 0,02 Prozent einen Vorfall – also rechnerisch sieben defekte Fahrzeuge. Volvo rät den Kunden in den betroffenen Rechtslenker-Märkten, in dem Lade-Menü des Fahrzeugs ein Ladelimit von 70 Prozent einzustellen oder auf andere Art und Weise den Ladezustand unter 70 Prozent zu halten, da „das Risiko dieses seltenen Problems bei einem niedrigeren Ladezustand deutlich reduziert ist“. „In seltenen Fällen kann sich der Akku bei hoher Ladung überhitzen, was im schlimmsten Fall zu einem Brand im Akku führen kann“, so Volvo UK.

Die Kunden sollen dann erneut kontaktiert werden, „sobald eine Lösung verfügbar ist“. Das soll „so schnell wie möglich“ erfolgen.Volvo will die Fahrzeuge nachbessern, es ist aber noch nicht bekannt, welche Komponenten genau bei dem Werkstattbesuch überprüft oder ausgetauscht werden sollen.

Die Schweden hatten den EX30 als bisher kleinstes Elektromodell im Sommer 2023 vorgestellt. Seit Anfang 2024 wird das E-SUV in Europa ausgeliefert, wurde damals aber noch in China gebaut. Seit 2025 läuft parallel die Fertigung im belgischen Werk Gent. Der Volvo EX30 basiert auf der SEA2-Architektur der Konzernmutter Geely. Diese Plattform wird auch für andere Modelle genutzt, etwa den Smart #1 und #3. Diese Modelle sind aber selbst als Rechtslenker nicht betroffen, da bei Smart eine technisch andere 66-kWh-Batterie verbaut wird.

