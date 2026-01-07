Allego installiert bislang größten Schnelllade-Hub in Belgien

Von den zwölf Ladestationen mit jeweils zwei Anschlüssen bieten acht eine Leistung von 300 kW und vier eine Leistung von 150 kW. An jeder der Ladesäulen können zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden, sodass insgesamt 24 E-Autos gleichzeitig aufgeladen werden können.

Mechelen ist der Vorzeigestandort im Rahmen des Plans von Allego und Mitiska REIM, bis Ende 2026 an fünf strategischen Einzelhandelsstandorten im ganzen Land Schnelllademöglichkeiten einzurichten mit voraussichtlich 34 Ladepunkten einzurichten.

„Die Einrichtung von Schnelllade-Hubs an stark frequentierten Einzelhandelsstandorten ist eine strategische Selbstverständlichkeit“, sagt Alexei Blokhine, Leiter der Netzwerkentwicklung bei Allego Belgium. „Ladestationen haben sich von einem Nice-to-have zu einem Kernelement der Mobilitätsstrategien im Einzelhandel entwickelt. Fachmärkte sind sehr daran interessiert, ihren Besuchern diesen Service anzubieten, und wir planen, in den kommenden Monaten in weitere solche Hubs zu investieren. Allein in 2025 hat Allego 106 Schnellladegeräte installiert, sodass wir bis Weihnachten insgesamt 460 betriebsbereite Schnellladestationen in ganz Belgien gekommen sind.“

Allego hat in letzter Zeit sein Netzwerk in ganz Europa ausgebaut und beispielsweise im Dezember die Installation von 50 Schnellladestationen in Slowenien angekündigt. Im selben Jahr fand auch eine umfassende Umstrukturierung innerhalb des Unternehmens statt, einschließlich neuer Aufgaben für den Vorstand und der Ernennung eines neuen CEO. In Großbritannien hatte das Unternehmen mit Kabeldiebstahl zu kämpfen, aber es befindet sich auf einem stetigen Expansionskurs und hat sich Anfang 2024 sogar an einer französischen CPO-Allianz beteiligt.

Dieser Artikel von Chris Randall ist zuerst bei unserer internationalen Ausgabe electrive.com erschienen.