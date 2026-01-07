Aral Pulse nimmt Schnelllader in Hildesheim und Rostock ans Netz

Aral pulse ist die E-Mobilitätsmarke von Aral und betreibt eines der großen Schnellladenetze in Deutschland, das nun nochmals um zwei Standorte wächst: An der Aral Tankstelle in Hildesheim (Kennedydamm 200) an der B494 in Nähe der Autobahn A7 hat das Unternehmen drei neue 300-kW-Ladesäulen mit je zwei Ladepunkte in Betrieb genommen. Und auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in Rostock (Tessiner Straße 68) in der Nähe der A19 sind vier neue 400-kW-Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten ans Netz gegangen.

Durch die Integration der Ladestationen an bestehenden Tankstellen steht den Nutzern beim Ladestopp die vorhandene Infrastruktur bzw. die Services wie Personal vor Ort, Beleuchtung, Toiletten, das Shopangebot und die Autowäsche zur Verfügung. „Wir gehören zu den größten Schnellladeanbietern Deutschlands. Weiterer Ausbau ist geplant“, kündigt Alexander Junge, Aral Vorstand für Elektromobilität, an. „Wir wollen erste Wahl für unsere Kundinnen und Kunden sein. Unser ultraschnelles Ladeangebot wird sehr gut angenommen.“

Die zur BP-Gruppe gehörende Aral-Tochter betreibt in Deutschland zurzeit gut 3.900 Ladepunkte an fast 600 Standorten. Auch beim öffentlichen Lkw-Laden will Aral Pulse künftig mitmischen: Los geht es mit fünf Megawatt-Ladestandorten in Königs Wusterhausen, Buchholz (Aller), Schnaittach, Rastow und Hannover.



