Lublin ordert 20 O-Busse bei Solaris

MPK Lublin hat sich für das Modell Trollino 12 entschieden, einen 12 Meter langen Oberleitungsbus. Jedes der Fahrzeuge bietet Platz für 80 Fahrgäste, darunter 29 Sitzplätze. Die Fahrzeuge werden mit einem umfassenden Überwachungssystem ausgestattet sein, das den gesamten Innen- und Außenbereich abdeckt. Der Komfort für die Fahrgäste wird durch USB-Anschlüsse und ein Fahrgastzählsystem verbessert, das eine genaue Analyse des Fahrgaststroms ermöglicht. Die Auslieferung der Busse ist für die ersten Monate des Jahres 2027 geplant.

In der Stadt im Osten Polens verkehren bereits 120 emissionsfreie Busse von Solaris, darunter Batterie-betriebene Elektrobusse, Wasserstoffbusse und Oberleitungsbusse. Bei allein 80 dieser Fahrzeuge handelt es sich um besagten Oberleitungsbus Trollino 12, der damit bereits zwei Drittel der emissionsfreien Flotte stellt.

„Lublin gehört mittlerweile zu den Vorreitern der Elektromobilität in Polen, und wir sind stolz darauf, dass unsere Fahrzeuge diese Entwicklung maßgeblich unterstützen“, sagt Agata Stańda, CEO von Solaris Bus & Coach. „O-Busse sind zusammen mit Elektro- und Wasserstoffbussen einer der Wege zu einer nachhaltigen, umweltfreundlichen Mobilität in Städten, und Solaris bietet all diese Lösungen an und unterstützt damit die Transformation des öffentlichen Nahverkehrs in ganz Europa.“

Die bestellten Einheiten des Solaris Trollino 12 werden über einen traditionellen Oberleitungsbus-Antriebsstrang sowie auch über Bordbatterien verfügen, die den Betrieb außerhalb des Oberleitungsnetzes ermöglichen. Die Batterien können während des Anschlusses an die Oberleitungsbus-Infrastruktur aufgeladen werden, was die betriebliche Flexibilität erhöht. Durch diesen Ansatz können Nahverkehrsbetreiber ihre Linien um neue Abschnitte erweitern, in denen keine Oberleitung installiert werden muss.

In Deutschland gibt es nur noch drei Oberleitungsbus-Systeme im ÖPNV, und zwar in Eberswalde, Esslingen und Solingen. In allen drei Städten kommen O-Busse der Trollino-Reihe von Solaris zum Einsatz.

solarisbus.com