Staubsauger-Hersteller Dreame enthüllt E-Sportwagen Nebula 1

Dreame Technology ist ein im ostchinesischen Suzhou ansässiger Staubsauger-Hersteller, der Ende August 2025 offiziell machte, ein zweites Standbein im eMobility-Business aufbauen zu wollen. Dafür hat der Konzern eigens die Sparte Dreame Cars gegründet. Das Erstlingswerk des Unternehmens soll laut den damaligen Angaben 2027 marktreif sein. Auf ersten Renderings rückte Dreame sein Debütmodell dabei optisch auffällig in die Nähe des Bugatti Chiron.

Auf der CES in Las Vegas enthüllte das Unternehmen nun erstmals eine physische Studie und den Namen: Demnach hört der viertürige E-Sportwagen auf die Modellbezeichnung Dreame Nebula 1. Im Messelicht präsentiert er sich sehr flach, windschnittig (ohne sichtbare Türgriffe), grün lackiert und mit etlichen grauen Verkleidungen aus Karbonfaser. Vollendet wird der dynamische Auftritt durch einen großen Heckflügel und und einen Diffusor am Heck. Der Eindruck einer großen Ähnlichkeit mit dem Bugatti drängt sich im Endeffekt nicht auf. Dafür ist die Dreame-Studie an einigen Stellen zu kantig.

Mit Blick auf die Leistungsdaten verrät Dreame einzig, dass der Sportwagen über vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 1.399 kW verfüge und dank seines „aktiven Aerodynamik-Kits“ in 1,8 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen könne. Zur Batterie-Performance liegen keine Infos vor. Auch ob das Jahr 2027 als Zieljahr für den Launch beibehalten werden soll, konkretisieren die Chinesen auf der CES nicht.

Ein interessanter Aspekt ist noch der künftige Produktionsort: Dreame Technology soll laut Informationen aus dem vergangenen September prüfen, ein Werk für luxuriöse E-Autos in Brandenburg zu bauen. In einer eigenen Pressemitteilung des Staubsauger-Herstellers hieß es seinerzeit: „Yu Hao, Gründer und CEO von Dreame Technology, reiste mit einem Team nach Deutschland, um einen Standort für die neue Fabrik von Dreame Cars auszuwählen. Infolgedessen erwägt die Marke die Errichtung eines Produktionswerks in Brandenburg.“ Das Unternehmen lobte in der Mitteilung weiter die ausgereifte Lieferkette der Region und prognostizierte, vor Ort „Logistikkosten senken und gleichzeitig ein effizientes Netzwerk in ganz Europa sicherstellen“ zu können.

Inwieweit sich diese Pläne weiterentwickelt haben, bleibt noch weitgehend unklar. Allerdings schreibt Car News China, dass Dreame inzwischen die französische Bank BNP Paribas an Bord geholt habe, um „ein neues Produktionswerk in Berlin zu errichten“. Das Portal folgert daraus, dass „die globalen Märkte für das Unternehmen oberste Priorität zu haben scheinen“.

Dreame Cars soll bereits Mitte vergangenen Jahres ein Team von fast 1.000 Mitarbeitern zusammengestellt haben und sich weiter vergrößern. Die Belegschaft bestehe „aus F&E-Mitarbeitern aus Dreames Geschäftsbereich für intelligente Hardware und Mitarbeitern aus dem Automobilbau“, wie der Konzern vergangenes Jahr mitteilte. Dreame gilt als Spezialist für intelligente Hochleistungsstaubsauger und -roboter und kennt sich daher eigenen Angaben zufolge mit performanten Motoren, KI-Algorithmen sowie Robotersensorik und -steuerung aus.

„Im Luxusautomobilsektor fehlte bisher eine wirklich intelligente Marke für elektrische Hypercars“, hieß es in einer im August von CarNewsChina zitierten Erklärung des Unternehmens. „Während traditionelle Ultra-Luxusmarken wie Bugatti und Bentley Elektrifizierung und Intelligenz nur langsam angenommen haben, wird Dreame neu definieren, was Ultra-Luxus im nächsten Automobilzeitalter ausmacht.“

Allerdings ist Dreame nicht der erste Staubsaugerhersteller mit E-Auto-Ambitionen. Auch der renommierte Konzern Dyson überraschte 2017 mit einem Elektroauto-Projekt, gab es aber 2019 wieder auf. Erfolgreicher verlief die Diversifikation bei Xiaomi: Der chinesische Smartphone-Hersteller expandierte vor wenigen Jahren ebenfalls in die eMobility-Branche und verkauft seine zwei bisher erschienenen Modelle gut. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Dreame seinerseits seit 2017 Teil der sogenannten Xiaomi Ecological Chain ist – ein loses Ökosystem von direkten und indirekten Beteiligungen oder einst mitgegründeten und später ausgelagerten Unternehmen.



