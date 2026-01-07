VW bietet bis zu 5.000 Euro „ID.-Kaufprämie“

„Starten Sie jetzt elektrisch günstiger durch und sichern Sie sich einen attraktiven Preisnachlass von bis zu 5.000 € inkl. MwSt. bei Kauf eines ID. Modells der Marke Volkswagen Pkw“, heißt es etwa auf der Angebots-Website von Volkswagen Deutschland. Wichtig: Die Kaufprämie werde in der Preisdarstellung des Konfigurators und der Online-Fahrzeugbörse „Volkswagen Autosuche“ nicht berücksichtigt, sondern erst „mit Bestellung im Kaufvertrag durch den Volkswagen Partner ausgewiesen“.

2025 gab es bei mehreren Rabattaktionen mit mehreren Abstufungen bei der Kaufprämie. Für die Varianten des ID.3 wurden etwa bis Ende September 3.500 Euro Nachlass gewährt, beim ID.4 und ID.5 waren es je nach Motorisierung 4.500, 5.500 oder 6.000 Euro – jetzt werden all diese Modelle einheitlich um 4.000 Euro rabattiert. Die Aktion ist bis zum 31. März befristet, vergangenes Jahr hat VW seine Rabattaktionen aber mehrfach verlängert und angepasst.

Auch beim ID.7 ändert sich der Nachlass: Hier wurden bisher bei der Limousine als auch dem Tourer nur die „Pro“-Modelle mit 5.000 Euro rabattiert, beim Pro S und GTX waren es 6.000 Euro. Hier gibt es 2026 in der neuen „ID.-Kaufprämie“ unabhängig von der Variante 5.000 Euro Nachlass auf den Listenpreis. Alle Rabatte und Preise finden Sie in dieser Übersicht:

Modell Listenpreis Rabatt Aktionspreis ID.3 Pure 33.330 € 4.000 € 29.330 € ID.3 Pro 36.425 € 4.000 € 32.425 € ID.3 Pro S 44.025 € 4.000 € 40.025 € ID.3 GTX 47.225 € 4.000 € 43.225 € ID.4 Pure 40.335 € 4.000 € 36.335 € ID.4 Pro 46.335 € 4.000 € 42.335 € ID.4 GTX 53.255 € 4.000 € 49.225 € ID.5 Pure 42.970 € 4.000 € 38.970 € ID.5 Pro 48.970 € 4.000 € 44.970 € ID.5 GTX 56.455 € 4.000 € 52.455 € ID.7 Pro 54.105 € 5.000 € 49.105 € ID.7 Pro S 59.095 € 5.000 € 54.095 € ID.7 GTX 63.265 € 5.000 € 58.265 € ID.7 Tourer Pro 54.905 € 5.000 € 49.905 € ID.7 Tourer Pro S 59.895 € 5.000 € 54.905 € ID.7 Tourer GTX 64.065 € 5.000 € 59.065 €

Beim ID.3 hat die um 500 Euro erhöhte Kaufprämie nicht nur zur Folge, dass der Basispreis vor Kunde mit 29.330 Euro nochmals niedrige ausfällt als die bisherigen 29.830 Euro. Mit der Rabattaktion wird der ID.3 Pure (52 kWh und 388 km nach WLTP) sogar günstiger als ein VW Golf, der als 1,5-Liter-Benziner in der Grundausstattung mit 29.395 Euro in der Liste steht. Die Differenz beträgt zwar nur 65 Euro und das auch lediglich im Rahmen einer Rabattaktion. Dennoch zeigt es, dass sich Verbrenner und Elektroautos preislich weiter annähern.

Beim ID.7 ist mit 5.000 Euro zwar der Rabatt höher und sowohl die Limousine als auch der Tourer kommen damit im Grundpreis auf unter 50.000 Euro. Der Abstand zum Verbrenner-Pendant Passat (inzwischen nur noch als Variant erhältlich) ist hier mit 7.365 Euro zum ID.7 Tourer noch deutlich größer. Beim Passat gibt es für diesen Preis aber wie im Golf nur einen 1,5-Liter-Benziner mit 110 kW Leistung, der Basis-Diesel (ab 44.365 Euro) muss sogar nur mit 90 kW auskommen. Den ID.7 Pro gibt es hingegen erst ab 210 kW Leistung mit der 77-kWh-Batterie, ist also ein ungleich stärkeres und anders ausgestattetes Auto. Eine „Pure“-Version mit kleinerer Batterie gibt es beim ID.7 nicht.

VW ist übrigens nicht der einzige Hersteller, der mit einer Rabattaktion ins neue Jahr startet. Bei Dacia gibt es 5.000 Euro auf den Spring Electric, womit der Elektro-Dacia für Privatkunden schon ab 11.900 Euro erhältlich ist.

