Xpeng verdoppelt Auslieferungen in 2025

Die 429.445 Auslieferungen werden in der kurzen Mitteilung nicht weiter aufgeschlüsselt, es ist also keine Verteilung auf die einzelnen Baureihen des Herstellers bekannt. Im Laufe des Jahres hatte sich aber die preiswerte Limousine Mona M03 als Bestseller erwiesen.

Wie auch bei anderen Marken war der Jahresabschluss bei Xpeng eher schwach, was also auf den Gesamtmarkt zurückzuführen sein dürfte. Im Dezember wurden 37.508 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Zuwachst von nur zwei Prozent im Vergleich zum Dezember 2024 entspricht.

Der Großteil des Absatzes erfolgt – wie bei vielen chinesischen Herstellern – nach wie vor auf dem Heimatmarkt. Aber auch das Exportgeschäft hat sich bei Xpeng positiv entwickelt: In den Übersee-Märkten hat das Unternehmen im vergangenen Jahr ingesamt 45.008 Fahrzeuge ausgeliefert, mit einem Plus von 96 Prozent also fast eine Verdopplung. Stand Ende 2025 ist Xpeng in 60 Ländern aktiv – auch hier wird der Absatz nicht weiter aufgeschlüsselt, auch nicht nach Regionen.

In Europa überarbeitet Xpeng derzeit seine Modellpalette. Im Sommer wurden die überarbeiteten Versionen der SUV-Modelle G6 und G9 vorgestellt, die sich durch eine extreme Lade-Performance von bis zu 525 kW Ladeleistung und Ladezeiten von zwölf Minuten auf 80 Prozent auszeichnen – sofern die Ladesäule diese Leistung liefern kann. Und in dieser Woche wird auf der Automesse in Brüssel die neue Generation der Elektro-Limousine P7 erstmals in Europa gezeigt, die ebenfalls auf eine 800-Volt-Architektur wechselt und bis zu 486 kW Ladeleistung und 820 Kilometer Reichweite (im chinesischen Normtest CLTC) bietet.

Zwar wurden von electrive schon Prototypen des in China verkauften Elektro-Vans X9 auch in Europa gesichtet – an einem Schnelllader in einer auf Europa angepassten CCS-Version. Auf Nachfrage hat Xpeng damals zwar bestätigt, dass die Münchner Entwicklungsabteilung die Fahrzeuge in der Erprobung hat. Einen möglichen Marktstart des Premium-Vans in Europa wollte das Unternehmen aber nicht kommentieren.

xiaopeng.com