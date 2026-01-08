Ex-Polestar-CEO Thomas Ingenlath kehrt als Chef-Designer zu Volvo zurück

Der 1964 in Krefeld geborene Thomas Ingenlath hat über 20 Jahre lang Karriere im Volkswagen-Konzern gemacht, mit Stationen bei den Marken Audi, Skoda und VW sowie der Leitung des konzernweiten Design Centers in Potsdam. Von ihm stammt u.a. das Design von Superb, Fabia und Roomster sowie dem 2011 vorgestellten Elektro-Konzeptfahrzeug VW Nils.

2012 wechselte Ingenlath dann zu Volvo als Chef-Designer und gestaltete dort u.a. die zweite Generation des XC90. Fünf Jahre später ging es für ihn dann auf den Chefsessel Polestar, einer Ausgründung von Volvo: Als CEO verantwortete er ab 2017 den Aufbau der neuen Elektroautomarke und verantwortete auch das Design des ersten Modells Polestar 1.

Insgesamt sieben Jahre leitete Thomas Ingenlath das schwedisch-chinesische Unternehmen, dessen Mehrheitseigner wie bei Volvo Cars selbst der chinesischen Geely-Konzern ist. Er brachte Polestar an die Börse und verantwortete unter anderem die Verbreiterung der Modellpalette um den Polestar 2, den Polestar 3 und den Polestar 4.

Mit Wirkung zum 30. September 2024 trat Ingenlath dann aber als CEO von Polestar zurück und übergab dort das Ruder an den ehemaligen Opel-Geschäftsführer Michael Lohscheller. Im Anschluss hat Ingenlath den Polestar- und Volvo-Mutterkonzern Geely beraten.

Nun also kehrt Thomas Ingenlath zu Volvo Cars zurück und kann das tun, was er mutmaßlich am liebsten tut: Autos designen, und zwar ohne den Ballast einer CEO-Rolle im Nacken. Mit seiner erneuten Verpflichtung als Chief Design Officer zu Volvo Cars will die schwedische Marke ihr Engagement für visionäres Design und Elektrifizierung unterstreichen.

Volvo spricht von der „Rückkehr eines der einflussreichsten Designer in der jüngeren Geschichte des Unternehmens“ und macht Ingenlath auch zum Mitglied des Executive Management Teams. „Ich freue mich sehr, zu Volvo Cars zurückzukehren. Design ist ein grundlegender Bestandteil dessen, wofür Volvo steht. Ich freue mich darauf, eng mit den Teams im gesamten Unternehmen zusammenzuarbeiten und Autos zu entwickeln, die unverwechselbar, relevant und der Marke Volvo treu sind“, sagt Thomas Ingenlath.

Håkan Samuelsson, CEO von Volvo Cars, sagt über den Rückkehrer: „Design ist eine der größten Stärken von Volvo Cars und wird uns auch weiterhin von anderen unterscheiden, wenn es darum geht, die Zukunft der Premium-Elektromobilität zu gestalten. Thomas Ingenlath wird mit seiner bewährten Erfahrung und Vision unsere Führungsrolle im Bereich Design stärken und dafür sorgen, dass wir weiterhin Autos entwerfen, die unsere Werte widerspiegeln und bei Kunden auf der ganzen Welt Anklang finden.“

Ingenlath ist bereits der zweite Prominente Rückkehrer von Polestar zu Volvo Cars. Der vorherige Polestar-CTO Lutz Stiegler war im Herbst Geely-intern zurück zu Volvo gegangen. Als Head of Architecture Strategy ist der Deutsche nun Mitglied im erweiterten Führungsteam der Schweden. Und auch an anderer Stelle hat Volvo-CEO Hakan Samuelsson einen Ex-Kollegen zurück zu Volvo geholt: Michael Fleiss war bis 2021 bei Volvo für die Verbrenner-Antriebe zuständig und ist seit dem vergangenen Sommer Chief Product & Strategy Officer von Volvo.

volvocars.com