Portugal: Galp baut Schnellladenetz entlang der A2 deutlich aus

Die neuen Schnellladepunkte bieten Ladeleistungen von bis zu 400 kW und sollen vorrangig den Reiseverkehr auf dem wichtigen Nord-Süd-Korridor zwischen Lissabon und Faro unterstützen. Angaben zur Anzahl der Ladepunkte je Standort oder zu den einzelnen Ladeleistungen macht Galp allerdings nicht.

Dafür listet das portugiesische Energieunternehmen einige Ausstattungsmerkmale der Standorte auf. So würden diese diverse Service-Angebote, eine Nachtbeleuchtung, eine Überdachung oder auch eine barrierefreie Spur bieten.

Die 48 Schnellladepunkte markieren aber lediglich die erste Phase eines Investitionsplans, nach dem Galp leistungsstarke Ladeinfrastruktur entlang der nach eigenen Angaben beiden wichtigsten Autobahnen Portugals, der A1 und der A2, aufbauen will. Bis Ende des ersten Quartals sollen auch an der A1 48 Schnellladepunkte an vier Lade-Hubs entstehen. Insgesamt wären damit 96 HPC-Ladepunkte entlang beider Strecken in Betrieb.

Nach Abschluss des Projekts soll die installierte Ladeleistung entlang der beiden Autobahnen bei rund 20 Megawatt liegen, was umgerechnet bei Vollauslastung aller Lademöglichkeiten rund 200 kW pro Ladepunkt bedeuten würde.

Seit 2020 hat das Unternehmen die Zahl seiner Ladepunkte jedes Jahr verdoppelt und verfügte zum Ende des dritten Quartals 2025 bereits über 8.500 installierte Ladepunkte in Portugal und Spanien, von denen 20 Prozent Schnell- oder Ultraschnellladepunkte entfielen. Die Einweihung des größten iberischen Ladeparks mit 116 Ladepunkten am Einkaufszentrum Intú Xanadu in Madrid war einer der Meilensteine beim Aufbau des öffentlichen iberischen Ladenetzes bis 2025, teilt Galp mit. Im letzten Quartal 2025 konnte das Unternehmen an den Standorten Alcácer do Sal und Aljustrel mit den 48 Schnellladepunkten die Anzahl seiner Ladepunkte sogar verdreifachen.

Doch auch der Aufbau privater Lademöglichkeiten ist für Galp ein wichtiger Wachstumstreiber dieses Geschäftsfeldes, lassen die Portugiesen wissen. Galp sieht sich als „einen relevanten Partner bei der Dekarbonisierung von Fahrzeugflotten großer Unternehmen in zentralen Wirtschaftssektoren“. Zu den jüngsten Projekten zählen Umsetzungen bei Novobanco, Banco Santander Totta, Bosch oder auch SIBS.

Und auch den elektrischen Schwerlastverkehr hat das Energieunternehmen im Blick: Ein Höhepunkt im Privatsektor sei die Installation des ersten 400-kW-Schnellladers für schwere Nutzfahrzeuge bei TJA – Transportes J. Amaral. Dieses Projekt unterstützt die erste zu 100 Prozent elektrische Gütertransport­route Portugals, heißt es.

theportugalnews.com, galp.com (auf Portugiesisch)