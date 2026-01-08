Prag setzt im großen Stil auf Elektrobusse von SOR

Wie DPP meldet, sind die ersten vier SOR-Elektrobusse in Prag angekommen und werden vom Busbetriebshof Vršovice aus auf der Linie 213 eingesetzt. Die restlichen Busse der ersten Bestellung über insgesamt 18 Fahrzeuge wollen die Verantwortlichen in den kommenden Wochen schrittweise integrieren. Sie werden vor allem auf den Linien 154, 159, 185, 213 sowie vereinzelt auf den Linien 126, 133, 173 und 175 anzutreffen sein. An Wochenenden kommen die Neufahrzeuge zusätzlich auf den Linien 124 und 207 zum Einsatz.

Interessant ist ein Blick auf das Modell SOR ENS 12 selbst: An sich hat SOR Libchavy diesen Elektro-Niederflurbus bereits seit 2019 im Portfolio. Für den Großauftrag der DPP hat sich der Hersteller das Modell aber angepasst, denn ursprünglich hat es keinen Antrieb von Skoda Electric an Bord. Die neuen Leistungsdaten umfassen denn auch 160 kW Leistung und bis zu 308 kWh Batteriekapazität (NMC-Akkus) für eine Reichweite von rund 100 Kilometern. Zur Busworld 2025 in Brüssel brachte Skoda Electric ein entsprechendes Exemplar mit. Die Fahrzeuge wurden bereits im Sommer von Škoda in Pilsen getestet und sind nun an ihrer eigentlichen Wirkungsstätte Prag angekommen, wo sie nach und nach in den Betrieb integriert werden.

SOR und Skoda Electric kooperieren schon lange eng – bisher aber vor allem bei Batterie-Oberleitungsbussen. Den Großauftrag von DPP vereinbarte das Duo im Oktober 2023. Die erste fixe Bestellung über besagte 18 E-Busse folgte im November 2024. Bis 2028 sieht der Rahmenvertrag die Lieferung von bis zu 100 baugleichen Bussen vor. Extra für Prag verfügen die Busse übrigens nicht nur über die Fähigkeit, per Stecker geladen zu werden, sondern sie können im Stand auch Strom aus herkömmlichen Oberleitungen aufnehmen. Die tschechische Hauptstadt hat bekanntlich ein sehr weit verzweigtes Trolleybus-System.

In einigen Medienberichten ist zu lesen, dass die neuen Fahrzeuge zwar das SOR-Logo tragen, aber unter der Karosserie in großen Teilen dem Elektrobus Škoda E’City entsprechen. Ob es über die DPP hinaus weitere Interessenten für diese neue Busvariante gibt, ist nicht bekannt. Die nun in Prag angekommenen 18 E-Busse verteilen sich unterdessen auf drei Betriebshöfe: Zwölf Einheiten sind in Vršovice untergebracht, vier in Klíčov und zwei in Hostivař.

Die neuen Elektrobusse sind Teil der Modernisierungsinitiative der DPP und ersetzen die ältesten Dieselbusse der aktuellen Flotte. Allein für 2026 hat das Verkehrsunternehmen 118 weitere neue Fahrzeuge bestellt, darunter 14 weitere Elektrobusse des Typs SOR ENS 12, 30 Oberleitungsbusse des Typs Bozankaya SNG 12T und 30 Gelenk-Hybridbusse des Typs Iveco Urbanway Hybrid 18M. Die restlichen Aufträge entfallen auf Diesel-Neufahrzeuge.



