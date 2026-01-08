Toyota rabattiert bZ4X um bis zu 12.300 Euro

Beim bZ4X steigt die Prämie auf bis zu 12.300 Euro im Privat-Leasing bzw. bis zu 10.800 Euro im gewerblichen Leasing, wie Toyota Deutschland mitteilt. Dabei geht es nicht um den Abverkauf von Bestandsfahrzeugen, sondern um den im vergangenen Jahr überarbeiteten bZ4X, der offiziell ab 42.990 Euro Listenpreis angeboten wird. Die „Deutschland-Prämie“ gilt bis zum 31. März 2026.

Die 12.300 Euro Privatkunden-Nachlass gibt es für den bZ4X Teamplayer, eine aktuelle Sonderausstattung. Die Version mit der 73,1-kWh-Batterie und dem 165 kW starken Frontantrieb ist so im Leasing ab 369 Euro pro Monat für Privatkunden in Deutschland erhältlich. Bei diesem Angebot ist aber eine Anzahlung von 1.990 Euro nötig, danach werden 48 Monatsraten à 369 Euro fällig – bei 40.000 Kilometer Gesamt-Fahrleistung.

Den bZ4X gibt es aber auch etwas günstiger: In der „Comfort“-Ausstattung wird das Modell derzeit ab 319 Euro pro Monat angeboten (ebenfalls mit 1.990 Euro Anzahlung, 38 Monaten Laufzeit und 40.000 Kilometern Gesamt-Fahrleistung). Diese Version verfügt aber über den kleineren Akku mit 57,7 kWh Energiegehalt und einen 123 kW starken Elektromotor an der Vorderachse. Die kombinierte Reichweite liegt hier bei 444 Kilometern nach WLTP, mit dem großen Akku des Teamplayer-Modells sind es immerhin 569 Kilometer. Die „Deutschland-Prämie“ fällt bei dem Comfort-Modell mit 11.300 Euro auch etwas geringer aus, es gibt aber immer noch einen fünfstelligen Nachlass. Laut der Fußnote auf der Toyota-Angebotsseite liegt der Anschaffungspreis hier bei 31.622,88 Euro zuzüglich Überführung, beim Angebot des Teamplayer-Modells sind 35.618,34 Euro angegeben.

Die hohen Nachlässe beim bZ4X sorgen dafür, dass das Mittelklasse-SUV im Leasing nicht nur günstiger wird als zum Beispiel der weniger stark rabattierte RAV4 Hybrid (349 Euro/Monat für das Basismodell und 399 Euro/Monat für die Teamplayer-Ausstattung mit 5.900 bzw. 6.900 Euro Rabatt), sondern zum Teil auch günstiger als das neue E-SUV Toyota Urban Cruiser. Der Urban Cruiser, der von Maruti Suzuki in Indien für Toyota gebaut wird (und quasi baugleich zum Suzuki eVitara ist), wird mit der „Deutschland-Prämie“ ebenfalls schon stark rabattiert.

Den Urban Cruiser in der „Active“-Ausstattung mit dem 49 kWh großen LFP-Akku und einem 106 kW starken Frontantrieb bietet Toyota ab 299 Euro im Monat (bei ansonsten identischen Konditionen wie beim bZ4X) an, der Nachlass beträgt hier rechnerisch 5.800 Euro. In dieser Version ist der Urban Cruiser also 20 Euro günstiger pro Monat als der größere bZ4X, der mehr Reichweite, Leistung und Ausstattung bietet. In der „Teamplayer“-Ausstattung dreht sich aber das Bild: Hier wird der Urban Cruiser (dann mit 61-kWh-Akku und 128 kW Leistung) zwar mit 6.200 Euro rabattiert, kommt aber auf eine Leasingrate von 395 Euro im Monat – der bZ4X Teamplayer ist also günstiger.

Neben den Elektro-Modellen und dem erwähnren RAV4 Hybrid gilt die „Deutschland-Prämie“ noch für weitere Hybrid-Modelle wie etwa den C-HR Hybrid (nicht zu verwechseln mit dem elektrischen C-HR+, der nicht Teil des Angebots ist), den Yaris Hybrid, Yaris Cross Hybrid und den Aygo X Hybrid. Letztgenannter ist laut Toyota der erste Vollhybrid im Kleinwagen-Segment und wird ab 199 Euro pro Monat (mit 3.200 Euro Nachlass) angeboten.

Toyota ist nicht der einzige Autobauer, der mit einer Rabattaktion ins Jahr 2026 startet: Dacia bietet auf den Spring Electric in Deutschland derzeit 5.000 Euro Nachlass, womit der E-Kleinwagen ab 11.900 Euro verfügbar ist – hier allerdings nur für Privatkunden. Und auch Volkswagen hat eine „ID.-Kaufprämie“ von 4.000 bis 5.000 Euro für seine MEB-Modelle aufgelegt.

toyota-media.de (Mitteilung), toyota.de (Angebotsseite)