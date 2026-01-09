Sparversion mit 657 km Reichweite: Tesla launcht neue Model-Y-Variante

Tesla tüftelt weiter an seinem Model-Y-Sortiment. Nachdem die Texaner im Oktober eine abgespeckte Einstiegsversion für 39.990 Euro in den Handel brachten, schieben sie nun eine weitere bei der Ausstattung abgespeckte, aber mit großer 75-kWh-Batterie ausgestattete Variante hinterher: Das neue Model Y Standard Long Range RWD gibt Tesla im deutschen Konfigurator mit 46.990 Euro an. Bestellbar ist es ab sofort. Dank großer Batterie kommt es auf eine WLTP-Reichweite von 657 Kilometern, gegenüber 534 Kilometer bei der Basisversion mit 60-kWh-Akku. Und: Damit avanciert die neue Version auch gegenüber den besser ausgestatteten Varianten zum reichweitenstärksten Model Y des Unternehmens. Ein Mitgrund: Auf der Tesla-Webseite ist ersichtlich, dass die neue Variante sowohl nochmals einige Kilos leichter als auch nochmals sparsamer ausfällt als das 40.000-Euro-Model Y.

Zoomt man heraus, wird deutlich, dass die bei der Ausstattung abgespeckten Versionen hierzulande rund 10.000 bzw. 3.000 Euro günstiger ausfallen als die vorherige Basisvariante, die seit der Einführung der Standard-Versionen “Premium Hinterradantrieb” und nicht mehr RWD Long Range heißt. Worauf Kunden bei den Sparversionen des Mittelklasse-SUV konkret verzichten müssen, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Grob gesagt spart Tesla an einigen Komfortfeatures, optischen Aufwertungen (wie die mit dem „Juniper“-Facelift eingeführte Lichtleiste vorne) und auch bei der Technik (etwa geringere Beschleunigung).

Wie alle anderen für den europäischen Markt bestimmten Model Y werden auch die neuen Varianten in der Gigafactory im brandenburgischen Grünheide gefertigt. Die Produktion des abgespeckten Model Y mit großer Batterie dürfte dort inzwischen ebenfalls angelaufen zu sein, die ersten Exemplare des Model Y Standard Long Range RWD sollen nämlich schon im Februar an die hiesige Kundschaft ausgeliefert werden.

Aufwarten kann die neue Variante mit Teslas bekanntem 220-kW-Hinterradantrieb, 250 kW Ladeleistung und dem erwähnten, bis dato niedrigsten Verbrauch der Model-Y-Baureihe: Die Texaner geben 12,7 kWh/100km gemäß WLTP an, womit die 13,1 kWh/100km der Einstiegsvariante aus dem Oktober nochmals unterboten werden. Auf die Straße bringen können soll die Standard-Variante Long Range RWD dadurch und vor allem dank des großen Akkus besagte 657 Kilometer. Zum Vergleich: Das bisher reichweitenstärkste Model Y war die Variante Premium Long Range RWD mit 622 Kilometern.

Klar ist: Mit den Standard-Versionen will Tesla seine Volumen-Baureihen Model 3 und Model Y erschwinglicher machen und so die Nachfrage in neuen Kundengruppen anregen. Der neueste Model-Y-Zuwachs wird von der deutschen Pressestelle dann auch als Garant für „entspanntes Reisen zu minimalen Kosten“ beworben. Eigentlich sollte es in noch niedrigere Preissegmente gehen. Die Entwicklung eines Teslas für 25.000 Dollar, den CEO Elon Musk einst versprochen hatte, hat das Unternehmen allerdings im vergangenen Jahr eingestellt.



