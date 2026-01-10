Dubrovnik bekommt 14 neue Elektrobusse

Welches Modell Libertas kauft, ist unbekannt. Die Vermutung liegt aber nahe, dass es sich entweder um den Lion’s City E von MAN handelt oder um den e-Kent C von Otokar – das sind zumindest die einzigen beiden elektrischen Stadtbusmodelle, die Auto Hrvatska auf seiner Website zeigt.

Die Anschaffung von zwölf Elektrobussen wird durch einen Zuschuss des Verkehrsministeriums im Rahmen des EU-Konjunkturprogramms finanziert. Die Auslieferung ist bis zum 20. August 2026 vorgesehen. Darüber hinaus werden zwei weitere Elektrobusse durch ein anderes EU-Programm, die Integrierte Territoriale Investition (ITI), finanziert.

Libertas fügte hinzu, dass auch die Infrastruktur berücksichtigt wird, da das umfassendere Projekt „Elektrifizierung und Digitalisierung des öffentlichen Busverkehrs” auch den Bau einer Ladestation, einer Photovoltaikanlage, einer Batteriespeichereinheit und die Digitalisierung des Flottenmanagements umfasst.

„Seit 2018 haben wir insgesamt 72 neue Fahrzeuge angeschafft – 29 davon wurden durch Zuschüsse finanziert, 32 durch Operating-Leasing und 11 aus eigenen Mitteln”, erklärte der Bürgermeister von Dubrovnik, Mato Franković, und fügte hinzu: „Mit der Ankunft von 14 neuen Elektrobussen wird die Zahl der neu angeschafften Fahrzeuge für den öffentlichen Nahverkehr auf 86 steigen, wodurch Libertas Dubrovnik zu einer der jüngsten Busflotten Kroatiens wird.“

Gegen Ende des letzten Jahres kündigte auch eine andere kroatische Stadt eine große Elektrobus-Initiative an: Der Zagreber Nahverkehrsbetreiber ZET gab Pläne bekannt, 500 Elektrobusse anzuschaffen und seine gesamte Busflotte in den nächsten zehn Jahren zu elektrifizieren.

seenews.com, thedubrovniktimes.com, libertasdubrovnik.hr (auf Kroatisch)

Dieser Artikel von Chris Randall ist zuerst bei unserer internationalen Ausgabe electrive.com erschienen.