Stadtwerke Weimar nehmen zwölf neue Ladepunkte in Betrieb

So stehen seit Ende letzten Jahres zwei AC-Ladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten Am Graben zur Verfügung. In der Rudolf-Breitscheid-Straße wurde eine weitere AC-Ladesäule mit zwei Ladepunkten in Betrieb genommen. Hinzu kommt vor Ort noch eine DC-Ladestation, an der ebenfalls zwei Elektroautos gleichzeitig laden können. Zwei weitere AC-Ladesäulen mit vier Ladepunkten befinden sich in der Ernst-Busse-Straße.

Bei den Wechselstromladern haben sich die Stadtwerke Weimar für Mennekes als Hardware-Lieferanten entschieden. Jeder AC-Ladepunkt bietet eine Ladeleistung von bis zu 22 kW. Beim DC-Lader fiel die Wahl auf Alpitronic. Zum Einsatz kommt der Hypercharger HYC50, der bis zu 50 kW liefern kann. Laden zwei E-Autos gleichzeitig, teilt sich die Ladeleistung allerdings auf.

Bereits kurz nach der Inbetriebnahme sollen die Stadtwerke eigenen Angaben zufolge positives Feedback von den E-Mobilisten erhalten haben. Viele würden die neuen Standorte, die nun kürzere Wege und mehr Flexibilität beim Laden ermöglichen, begrüßen. „Das ist für uns eine Bestätigung, dass wir mit unserem Ausbaukurs genau richtig liegen“, sagt Constanze Reppin, Geschäftsführerin der Stadtwerke Weimar. „Das motiviert uns zusätzlich, das Netz weiter auszubauen und die Ladeinfrastruktur kontinuierlich zu verbessern.“

Für das Jahr 2026 soll eine weitere Ausbaustufe vorgesehen sein. Mehrere Standorte befinden sich bereits in Prüfung, heißt es. „Wir wollen das Laden in Weimar noch einfacher machen und die Verfügbarkeit weiter erhöhen“, so Reppin. Und weiter: „Die Elektromobilität wächst – und wir wachsen mit. Nächstes Jahr [Anm. d. Red.: Gemeint ist 2026] werden wir weitere Ladesäulen in Betrieb nehmen, um ein flächendeckendes und zukunftssicheres Netz bereitzustellen.“ Konkrete Zahlen wurden allerdings nicht genannt.

sw-weimar.de, instagram.com