Neuer Hyundai Nexo ab 69.900 Euro bestellbar

Hyundai hat in Deutschland den Verkauf der zweiten Generation seines Brennstoffzellen-SUVs Nexo gestartet. Der Einstiegspreis liegt bei 69.900 Euro.

Hyundai nexo facelift min
Bild: Hyundai
Von Sebastian Schaal
12.01.2026 - 12:00 Uhr

Vorgestellt hatten die Koreaner den neuen Nexo um kantigeren Design schon im April 2025, bisher war das Modell aber in Europa noch nicht bestellbar. Das ist seit Januar 2026 nun aber möglich: In Deutschland ist das Model ab sofort ab 69.900 Euro verfügbar.

Die zweite Generation des Nexo sieht komplett anders aus als der Vorgänger und bietet laut Hyundai „signifikante Verbesserungen der Antriebsstrangtechnologie“. Der Elektromotor leistet jetzt 150 kW (statt 120 kW) und kann das Fahrzeug in 7,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen. Zugleich ist das Zusammenspiel aus Elektromotor, Puffer-Batterie und dem Brennstoffzellensystem deutlich effizienter: Die Reichweite steigt von bisher maximal 666 Kilometer auf bis zu 826 Kilometer, obwohl der Wasserstoff-Tank nur leicht von 6,33 auf 6,69 Kilogramm zugelegt hat. Weitere technische Daten können Sie in unserem Artikel zur Premiere der zweiten Nexo-Generation nachlesen.

Hyundai Nexo
AntriebFWD
Leistung (Antrieb)150 kW
Leistung (BZ-System)110 kW
Beschleunigung7,8 s
WLTPReichweite826 km
H2-Tank-Kapazität6,69 kg
Preis69.900 Euro

In der Basisversion für 69.900 Euro bietet der Nexo bereits eine umfassende Serienausstattung wie etwa Matrix-LED-Scheinwerfer, eine elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung vorn sowie das moderne ccNC-Cockpit mit zwei 12,3-Zoll-Curved-Displays. Serienmäßig ist auch die Vehicle-to-Load-Funktion über einen separaten Tankdeckel über dem rechten Hinterrad verbaut – der Einfüll-Stutzen für den Wasserstoff befindet sich über dem linken Hinterrad. Zudem sind zahlreiche Assistenten und eine 360-Grad-Kamera ab Werk verbaut.

Darüber rangiert die Ausstattungslinie „Prime“, die in Deutschland ab 77.550 Euro angeboten wird. Der Antrieb bleibt unverändert, für den Mehrpreis von 7.650 Euro wird jedoch die Ausstattung umfangreich angepasst. Statt der 18-Zoll-Felgen sind 19-Zöller verbaut, zudem gibt es  eine Dachreling, Akustik-Verbundglas, ein Head-up-Display, einen Dachhimmel in Wildleder-Optik sowie eine Lederpolsterung. Im Nexo „Prime“ sind auch die hinteren Sitze beheizt und es sind ein Bang&Olufsen-Soundsystem mit Active Noise Cancelling enthalten.

Für die Prime-Ausstattung gibt es zwei weitere Ausstattungspakete: Das Relax-Paket (1.400 Euro) kombiniert ein Panorama-Glasdach mit den komfortablen Relaxsitzen in der ersten Reihe. Das Kamera-Paket (1.600 Euro) erweitert das Fahrzeug um digitale Außen- und Innenspiegel – „für maximale Übersicht und modernste Technik im Alltag“, so Hyundai.

Absatz-Erwartungen an den neuen Nexo formuliert Hyundai Deutschland in der Mitteilung nicht – das Unternehmen bekräftigt lediglich „seine langjährige Verpflichtung zur Weiterentwicklung der Brennstoffzellen-Technologie“. Es ist allerdings fraglich, ob der Nexo in Deutschland ein großer Erfolg wird, denn der Markt für Brennstoffzellenautos war 2025 stark rückläufig: Im gesamten Jahr hat das Kraftfahrt-Bundesamt nur 49 neue FCEV registriert, 69 Prozent weniger als 2024. Das dürfte nicht nur mit dem kleinen Modellangebot (Toyota Mirai und der „alte“ Nexo) zusammenhängen, sondern auch mit der Situation bei der Infrastruktur: H2 Mobility als mit Abstand größter Betreiber von Wasserstoff-Tankstellen legt de Fokus seit einigen Jahren auf Nutzfahrzeugen. So gehen derzeit die älteren H2-Tankstellen mit Pkw-Fokus reihenweise außer Betreib und werden meist nicht 1:1 ersetzt, womit das ohnehin karge Netz derzeit eher kleiner wird. Nur punktuell ist eine gute Versorgung mit 700-bar-Wasserstoff gewährleistet.

hyundai.news

Schlagwörter

6 Kommentare

zu „Neuer Hyundai Nexo ab 69.900 Euro bestellbar“
Emateur
12.01.2026 um 12:34
Trotz schlechterem Wirkungsgrad gegenüber dem E-Auto hat das Auto eine größere Reichweite. Ich nehme an, dass auch es leichter als ein E-Auto ist und die übliche Anhängelast gemäß Verbrennern ermöglicht. Ich glaube, dass der Umstieg vom Verbrenner zum H2-Auto viel einfacher ist.
Antworten
Sebastian Schaal
12.01.2026 um 13:44
Hallo Emateur,wir haben bei den vollen technischen Daten ja auf unseren Artikel zu der Vorstellung verwiesen. Die Anhängelast des Nexo II beträgt 1.000 Kilogramm, also weniger als bei Batterie-elektrischen Autos von Hyundai und deutlich weniger als bei den Verbrennern. Und andere E-SUV (BMW iX3 mit 345 kW starkem Allradantrieb und 108-kWh-Batterie) kommen ebenfalls schon auf über 800 Kilometer WLTP-Reichweite, im Falle des iX3 mit 2.000 kg Anhängelast. Mit 68.900 Euro in der Basis ist der iX3 auch in etwa gleich teuer wie der Nexo, zumindest auf dem Papier. Hyundai-intern bietet der Ioniq 9 ab 68.500 Euro 1,6 Tonnen Anhängelast und vergleichbare 160 kW Leistung. Der Allradler (ab 82.550 Euro) liegt dann schon bei 2,5 Tonnen.Viele Grüße Sebastian Schaal
Antworten
Andreas
12.01.2026 um 12:38
Passend dazu:6 Grad in Wiener Wasserstoffbussen: Gäste frieren, Personal arbeitet in Winterjackenhttps://www.focus.de/earth/6-grad-in-wiener-wasserstoffbussen-gaeste-frieren-personal-arbeitet-in-winterjacken_bb1e3b7f-f77f-491b-8170-5507a13f2a74.html
Antworten
Gregor
12.01.2026 um 13:16
Boar endlich. Ich werde gleich 5 für meinen Fuhrpark bestellen. Ach was, ich nehme 8. H2 ist die zUnKunft!!!
Antworten
Birne
12.01.2026 um 17:50
Sehr schön. Die nächsten Karren, die in ein paar Jahren für 5.000-10.000 gebraucht auf den Börsen verramscht werden, weil zu teuer im Unterhalt und keine Tankstellen in der Nähe existieren. GZ
Antworten
SepulNation
12.01.2026 um 20:57
Die technischen Daten sind vielleicht nicht sooo schlecht, auch habe ich den ersten NEXO gemocht. ABER (groß geschrieben): wenn man nicht eine (verlässliche!!!) H2-Tankstelle in der Nähe hat oder ständig an einer vorbeifährt, nutzen auch 800km Reichweite nichts, denn ich werde wohl nicht 100km oder mehr in die "falsche" Richtung fahren (müssen), nur um zu tanken?! Und nicht vergessen: 100km im H2-Auto kosten locker mal 20€... (gegenüber vielleicht 5€ bei BEVs, mit DC laden usw.)
Antworten

