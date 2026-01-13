Fuso vertraut Emil Frey den Großteil seines Europa-Vertriebs an

Das bisherige Händler- und Werkstattnetz von Fuso spannt sich über 32 europäische Länder. Auf der Webseite von Fuso Trucks heißt es, dass man für Verkauf und Service rund um den Canter 800 Stützpunkte des Mercedes-Benz-Servicenetzwerks nutze. So der bisherige Status. Nun meldet Daimler Truck aber, dass die Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) für 21 Länder eine Vertriebspartnerschaft mit der Emil Frey Group ausgemacht. Konkret geht es um große Märkte wie Deutschland, Frankreich und Polen, aber auch um Länder wie Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Kosovo, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik und Ungarn.

Die Emil Frey Group übernimmt in diesen Ländern konkret den Verkauf, Aftersales und das Servicegeschäft für Fuso Truck. Die Neuorganisation des europäischen Vertriebs der Marke erfolgt dabei im Rahmen der Integration der Marken Fuso und Hino unter der neuen Holdinggesellschaft Archion, die zum 1. April 2026 ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen wird. Wichtig ist den Verantwortlichen dabei die Botschaft, „dass die Leicht-Lkw der Marke Fuso auch weiterhin in allen heutigen europäischen Märkten verfügbar sein werden“. Das gelte auch für den elektrischen Fuso eCanter. Speziell mit Blick auf den kleinen E-Lkw betont Daimler Truck in der aktuellen Mitteilung übrigens, dass MFTBC die Transformation zu nachhaltigen Transportlösungen gemeinsam mit Emil Frey weiter beschleunigen und die eigene Position als einer der Marktführer im Segment der leichten Lkw in Europa stärken wolle.

Canter für Europa laufen in Tramagal vom Band

Andreas Deuschle, Leiter Fuso International Sales and Customer Services, kommentiert: „Seit 1980 liefert Mitsubishi Fuso leichte Nutzfahrzeuge aus unserem Werk in Tramagal in Portugal an unsere europäischen Kunden. Die Partnerschaft mit Emil Frey vereint zwei starke Akteure auf dem europäischen Lkw-Markt. Wir sind zuversichtlich, dass die Kombination der innovativen Produkte von Fuso mit dem umfangreichen Netzwerk und dem Know-how von Emil Frey unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten wird.“



Gerhard Schürmann, CEO der Emil Frey Group, betont: „Wir fühlen uns geehrt, unsere langjährige Partnerschaft mit Fuso auszubauen und weiter zu stärken, indem wir in zusätzlichen strategischen Regionen Europas als Vertriebspartner tätig werden.“ Die Emil Frey Group ist ein Familienunternehmen, das 1924 in Zürich gegründet wurde und nach eigenen Angaben mit rund 25.000 Mitarbeitenden jährlich mehr als 600.000 Fahrzeuge in 20 europäischen Ländern verkauft. Die Gruppe zählt zu den großen Mobilitätsanbietern Europas mit umfangreichem Vertriebs- und Servicenetzwerk.

Für Fuso bleibt der neu sortierte Vertrieb in Europa unterdessen nicht die einzige Neuerung. Die Marke wird zurzeit mit Hino Motors fusioniert. Die Eckpunkte des Zusammenschlusses hatten die Mütter Daimler Truck und Toyota im Herbst skizziert. So werde die Marken unter einer neuen Holding-Gesellschaft namens Archion sitzen, bleiben aber als operative Gesellschaften erhalten. Die neue Struktur greift zum April 2026 – also zum japanischen Geschäftsjahr 2026, das am 1. April beginnt und am 31. März des Folgejahres endet.

Als ein Kernziel der Fusion bezeichnen beide Seiten eine „integrierte Plattformstrategie, […] um unter den jeweiligen Marken ein leistungsfähiges und marktgerechtes Produktportfolio aufzubauen“. So wollen die Unternehmen ausloten, wie sie ihre Plattformen für schwere, mittlere und leichte Nutzfahrzeuge synergetisch nutzen können, freilich ohne die jeweiligen Markeneigenschaften zu verwischen. Denn auf dem Markt werden beide Marken weiter konkurrieren.

Fusion soll Synergien heben

Angestrebt wird ferner die Integration und Straffung der Bereiche Entwicklung, Beschaffung, Produktion und Logistik. „Die Zusammenlegung von Entwicklungsaktivitäten trägt dazu bei, doppelte Investitionen zu vermeiden sowie Produktplattformen zeitnah zusammenzuführen – und schafft damit die Grundlage für künftige Innovationen“, präzisierte Daimler Truck im Oktober. Die Bündelung der Einkaufskraft ermögliche parallel erhebliche Kosteneinsparungen in zahlreichen direkten und indirekten Beschaffungsbereichen.

Einsparungen ist auch das Stichwort beim Abbau von Doppelstrukturen, die sich aus der Fusion ergeben. Archion beabsichtigt vor diesem Hintergrund „eine Konsolidierung indirekter Funktionen“ und eine Konzentration von Produktionsstandorten. Allein bis Ende 2028 sollen die fünf japanischen Lkw-Produktionsstätten auf drei Standorte konzentriert werden: auf das Werk Kawasaki (Kawasaki City, Präfektur Kanagawa), das Werk Koga (Koga City, Präfektur Ibaraki) und das Werk Nitta (Ota City, Präfektur Gunma). Das Hamura-Werk von Hino wird an die Toyota Motor Corporation übertragen. Mitsubishi Fusos Nakatsu-Werk wird in die Fabrik in Kawasaki integriert.

Ambitionen im E-Lkw-Bereich

Ein weiteres ausgegebenes Ziel der Partner ist es, dass die Holding zur „Lösungsfindung in Bereichen wie CO2-Neutralität und Logistikeffizienz bei Nutzfahrzeugen“ beiträgt. Der Fokus soll dabei auf der Entwicklung von CASE-Technologien („Connected, Autonomous, Shared, Electric“) liegen, wobei im Falle der Elektrifizierung neben den angestrebten „marktführenden Produkten in sämtlichen ZEV-Segmenten“ auch ausdrücklich Wasserstoff erwähnt wird.

Mitsubishi Fuso hat mit besagtem eCanter einen kleinen E-Lkw im Angebot (mit Batterie-elektrischem Antrieb) und ist in Japan auch Teil eines Konsortiums, das den Batteriewechsel bei solchen Fahrzeugen erproben will. Hino arbeitet für die diversen Märkte von Nordamerika bis nach Asien sowohl an Batterie-elektrischen als auch an Brennstoffzellen-basierten Antrieben. In Japan spielt Wasserstoff in der Politik eine größere Rolle und auch Toyota gilt als Brennstoffzellen-Pionier.



daimlertruck.com