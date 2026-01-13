Iveco und PlusAI wollen autonom fahrende Lkw in Spanien testen

PlusAI stammt aus Santa Clara in Kalifornien und hat unter dem Namen SuperDrive eine KI-basierte Lösung für das autonome Fahren von Lkw entwickelt. Das Unternehmen strebt durch eine geplante Fusion mit der Zweckgesellschaft Churchill Capital Corp IX gerade an die Börse. Es betreibt zudem weitere Standorte im Silicon Valley sowie in München. Die bayrische Landeshauptstadt dürfte dabei als erster Ort im Ausland ausgewählt worden sein, weil das Unternehmen derzeit auch eine autonome Fahrlösung für die VW-Tochter Traton (u.a. MAN und Scania) entwickelt, die dort ihre Zentrale hat.

Soviel zum Hintergrund – und nun zur Zusammenarbeit zwischen PlusAI und Iveco: Beide Unternehmen wollen schon bald in der spanischen Region Aragonien im Nordosten des Landes den Einsatz von auf Level 4 autonom fahrenden schweren Nutzfahrzeugen über mehrere Jahre testen. Die Fahrzeuge sollen von der erwähnten Lösung SuperDrive von PlusAI gesteuert werden. Trotz der Einstufung auf Level 4, das eigentlich keinen Sicherheitsfahrer benötigt, soll dennoch auf allen Strecken eine solche Person an Bord sein.

Noch in diesem Jahr so die Testphase beginnen. Zum Einsatz kommen dabei Sattelzugmaschinen des Typs Iveco S-Way, die auf den rund 300 Kilometer langen Frachtrouten des Logistikers Sesé zwischen Madrid und Saragossa, der Hauptstadt der Region Aragonien, verkehren sollen.

Technologie für nachhaltigen Transport

Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer der Iveco Group, erklärt: „Die Fahrzeugautomatisierung ist eine zentrale Säule der Technologiestrategie der Iveco Group. Wir freuen uns sehr, unsere enge Partnerschaft mit PlusAI weiter zu vertiefen, um die Fahrerassistenzsysteme und die Technologien für autonomes Fahren an Bord der Iveco-Lkw konsequent weiterzuentwickeln. Dieses Projekt ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg, unseren Kunden hochwertige Technologien für einen zunehmend nachhaltigen Transport anzubieten.“

„Autonom fahrende Lkw sind eine Schlüsseltechnologie mit dem Potenzial, die Verkehrssicherheit deutlich zu erhöhen und den Straßengüterverkehr weltweit grundlegend zu verändern“, ergänzt Shawn Kerrigan, COO und Mitgründer von PlusAI. „Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Iveco im Bereich des autonomen Fahrens von Lkw auf Level 4 in Deutschland und Spanien auszuweiten.“

Gemeinsame Arbeit auch an Level 2+

Die Iveco Group forscht und entwickelt laut Unternehmensangaben seit Jahren an Lösungen für autonomes und vernetztes Fahren. Gemeinsam mit PlusAI feilt man nicht nur an Fahrzeugen mit Level 4, sondern auch an welchen mit hochmodernen Assistenzsystemen auf Level 2+.

Auch viele andere Player mischen bei autonomen Lösungen für Lkw mit. Besonders weit ist Aurora, dass bereits einen kommerziellen Transportdienst zwischen Dallas und Houston betreibt und auch mit dem deutschen Zulieferer Continental zusammenarbeitet. Das schwedische Unternehmen Einride hat einen von Grund auf neuen autonomen E-Lkw entwickelt. Und die Daimler-Truck-Tochter Torc Robotics hat in den USA bereits 2024 erfolgreich einen fahrerlosen Elektrolastwagen getestet, und zwar vom Typ Freightliner eCascadia.

ivecogroup.com