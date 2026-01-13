Polestar hat 2025 seinen E-Auto-Absatz um 34 Prozent gesteigert

Um genau zu sein: Polestar meldet weltweit 60.119 abgesetzte Fahrzeuge – davon ging rund jeder zwölfte Wagen nach Deutschland, nämlich insgesamt 5.007 Einheiten. Damit war Deutschland zugleich einer der wachstumsstärksten und größten Märkte für Polestar: Das Plus betrug hierzulande 57,4 Prozent.

Der für Deutschland verantwortliche Polestar-Manager Jan Grindemann sagt dazu: „Die Entwicklung in Deutschland bestätigt unsere Strategie: Wir wachsen deutlich schneller als der Markt und gehören zu den Top-Performern im Premiumsegment. Mit neuen Standorten, einem starken Team und der partnerschaftlichen Arbeit mit unseren Händlern schaffen wir die Basis für nachhaltigen Erfolg.“ Konkret wurden letztes Jahr neue Polestar Spaces in Saarbrücken, Offenbach, Berlin, München und Karlsruhe eröffnet, im Januar folgt nun ein Standort in Bonn. Bis 2027 sind 30 Polestar Spaces in Deutschland geplant.

Doch zoomen wir von Deutschland heraus in die weite Welt: Mit insgesamt 60.119 abgesetzen E-Autos ist Polestar zurück auf Wachstumskurs, nachdem die Verkäufe von 52.796 Fahrzeugen in 2023 auf 44.851 E-Autos in 2024 gesunken waren. Die Kehrtwende dürfte daran liegen, dass 2025 das erste Jahr war, in dem die zuvor eingeführten neueren Modelle Polestar 3 und Polestar 4 die vollen zwölf Monate erhältlich waren. Weiterhin verfügbar ist zudem der Polestar 2, der im Sommer 2024 ein Update bekam.

Schaut man auf Quartalsebene, so ergibt sich ebenfalls ein kräftiges Wachstum, wie auch unser Chart zeigt. Denn im vierten Quartal 2025 konnte Polestar seinen Absatz um 27 Prozent auf 15.608 Fahrzeuge steigern. Damit konnte Polestar seinen Absatz in jedem Quartal des Jahres 2025 steigern: Im ersten Quartal ging es um 76 Prozent hoch, im zweiten Quartal um 38 Prozent und im dritten Quartal um 13 Prozent.

Polestar-CEO Michael Lohscheller sagt: „2025 war für die Einzelhandelsvolumina das beste Jahr in der Geschichte von Polestar – trotz anhaltender externer Gegenwinde und schwieriger Marktbedingungen. Wir gewinnen Marktanteile und übertreffen viele etablierte Automarken in wichtigen europäischen Märkten. Das ist ein Beweis für die Expansion unseres Vertriebsnetzes, das in diesem Jahr um über 50 Prozent gewachsen ist, unser attraktives Modellportfolio und die harte Arbeit des Teams.“

Für den 18. Februar hat Polestar seine Quartalszahlen und ein Strategieupdate angekündigt. Und das wird von Anlegern mit Spannung erwartet. Denn das börsennotierte Unternehmen, das mehrheitlich zum Geely-Konzern gehört, hat zuletzt hohe Verluste ausgewiesen, konnte den drohenden Börsenrauswurf wegen eines zu niedrigen Aktienkurses nur durch einen „Reverse Split“ seiner American Depositary Shares (ADS) abwenden – und erhielt kurz vor Weihnachten eine Darlehenszusage über 600 Millionen US-Dollar von Mutterkonzern Geely, um seine Liquidität zu sichern.

polestar.com