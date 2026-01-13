Toyota kontert Prahlerei von Elon Musk – mithilfe von Grok

Die Wahrheit ein bisschen biegen – das kann auch Tesla-Boss Elon Musk sehr gut und behauptete bereits am 30. Dezember auf seiner Plattform X: „Tesla Model Y is now officially the world’s best-selling car for the third year in a row!“ Auf Deutsch: „Das Tesla Model Y ist nun offiziell das weltweit meistverkaufte Auto – zum dritten Mal in Folge!“ Zweifelsfrei errungen hat das Model Y diesen Titel aber nur 2023. Im Jahr 2024 wurde der Stromer laut den meisten Quellen knapp vom Toyota RAV4 abgelöst. Und für 2025 dürften auch zwei Toyota-Modelle vorne liegen.

Grund genug für Toyota, die Behauptung nicht unkommentiert stehen zu lassen. Auf LinkedIn postete der europäische Kommunikationschef von Toyota, Robert Tickner, deshalb diese Woche: „Sorry Elon, but it’s just not true! Model Y was beaten by RAV4 in 2024.“ Auf Deutsch: „Tut mir leid, Elon, aber das stimmt einfach nicht! Das Model Y wurde 2024 vom RAV4 geschlagen.“ Und weiter: „Es sieht so aus, als würde es 2025 sowohl vom RAV4 als auch vom Corolla abgehängt werden – zumindest laut Grock [sic]….“

Dass Musks Statement von seinem eigenen Chatbot widerlegt worden sein soll, entfaltet in dem Schlagabtausch natürlich einen besonderen Charme. Bei Grok handelt es sich um einen intelligenten Sprachassistenten, der auf Musks Social-Media-Plattform X integriert ist und der auch in Tesla-Modellen zum Einsatz kommt. Eine weitere Reaktion des Tesla-Bosses liegt noch nicht vor.



auto-motor-und-sport.de, x.com, linkedin.com