Xpeng will Flugauto-Tochter Aridge an die Börse bringen

Anders als viele Wettbewerber spricht Xpeng Aeroht (so heißt das Unternehmen in China weiter) bzw. Aridge nicht von Flugtaxis, sondern von fliegenden Autos. Das signalisiert einerseits die Nähe zum Mutterkonzern, unterstreicht andererseits aber auch, dass die Fluggeräte eben nicht nur als Taxi angefordert werden können sollen, sondern dass sie sich durchaus auch im eigenen Besitz der Nutzer befinden können.

Xpeng Aeroht verfügt über eine 120.000 Quadratmeter große Flugauto-Fabrik in Guangzhou, deren Bau 2024 begonnen wurde. Sie ist mittlerweile fertiggestellt und die Testproduktion ist bereits gestartet. Die Fabrik ist darauf ausgelegt, alle 30 Minuten ein Flugzeug zu produzieren – die Jahreskapazität soll bei 10.000 Einheiten liegen. Die ersten Auslieferungen des ersten serienmäßigen Flugautos an Kunden ist für Ende 2026 geplant. Technisch handelt es sich dabei um sogenannte eVTOLs, also elektrisch betriebene Fluggeräte, die vertikal starten und landen können wie eine Drohne oder ein Hubschrauber.

Beim ersten Modell handelt es sich um ein modulares Flugauto namens Land Aircraft Carrier, bei dem es sich um einen dreiachsigen Transporter mit einem eVTOL an Bord handelt. Erstmals vorgestellt worden war das Konzept im Oktober 2023. Das Fahrzeug soll das Fluggerät zwischen den Flügen auch wieder aufladen können. Bis zu fünf Personen finden im allradbetriebenen „Bodenmodul“ Platz. Das „Luftmodul“ fasst zwei Passagiere. Weiterhin hat Aridge auch das im Herbst vorgestellte größere Hybrid-eVTOL-Modell A868 in der Pipeline, das eher für Langstreckenflüge mit mehreren Passagieren gedacht ist. Der A868 befindet sich aktuell noch in der Test- und Entwicklungsphase.

All diese Aktivitäten wollen natürlich finanziert werden. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bereitet sich Aridge bzw. Xpeng Aeroht daher nun auf einen Börsengang in Hongkong vor. Die Investmentbanken JPMorgan Chase & Co. und Morgan Stanley sollen demnach bereits beauftragt worden sein, diesen Börsengang vorzubereiten. Der Börsengang könnte noch in diesem Jahr stattfinden. Zuletzt hatte Xpeng Aeroht vergangenes Jahr 100 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt, 2024 waren es bereits 150 Millionen US-Dollar gewesen.

