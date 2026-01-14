Apcoa realisierte 2025 gut 300 Ladepunkte in seinen Parkhäusern

Der Schwerpunkt des Ausbaus lag 2025 auf Hamburg. An den Standorten Hanseviertel, Gänsemarkt, Elbphilharmonie sowie Blankenese P1 und P2 hat Apcoa insgesamt 55 Ladepunkte freigeschaltet. In Frankfurt am Main gingen weitere 30 Ladepunkte am Messeturm in Betrieb, am Standort Villa Kennedy/The Florentin kamen weitere 14 Ladepunkte hinzu. Und auch in München ist Apcoa aktiv geworden: In den Riem Arcaden wurden 30 Ladepunkte live geschaltet, im Marriott München weitere 10 Ladepunkte.



Ein wesentlicher Baustein des Ausbaus war zudem eine Kooperation mit den Stadtwerken Stuttgart: In der Tiefgarage Schlossplatz gingen 30 AC-Ladepunkte in Betrieb. In der Tiefgarage Königsbau Passagen wurden zudem 55 AC-Ladepunkte sowie 8 DC-Ladepunkte freigeschaltet. Das Projekt mit den Stuttgarter Stadtwerken umspannt mehrere Jahre, eine dreistellige Anzahl von Ladepunkten und insgesamt drei Parkhäuser von Apcoa. Neben den beiden Erwähnten noch die Parkgarage im Zeppelin‐Carré.

Doch zurück zur 2025er Bilanz: Weitere neue Ladepunkte entstanden im vergangenen Jahr in Köln (10 Ladepunkte am Standort Klapperhof), Dresden (7 Ladepunkte am Straßburger Platz) und in Düsseldorf (9 Ladepunkte im Medical Center sowie im DJC Nikko). Weitere 10 Ladepunkte hat Apcoa in Hannover (PODBI Park) und vier in Remscheid (Allee Center Remscheid) live geschaltet. Hinzukommen fünf Ladepunkte in der De-Gasperi-Passage Norderstedt und neun Ladepunkte am Standort Südtor Stuttgart. Die restlichen 19 Ladepunkte, die zum Endergebnis der 2025 erbauten 307 Ladepunkte in Apcoa-Parkhäusern fehlen, verteilen sich auf unterschiedliche, kleinere Standorte in Deutschland.

„Parkhäuser sind nicht einfach starre Elemente des Verkehrssystems, sondern ein aktiver Teil der Verkehrswende“, sagt Katrin Teichert, Managing Director bei Apcoa. „Wir freuen uns, als größter Parkraumbewirtschafter Europas aktiv zu dieser Entwicklung beizutragen und unseren Kundinnen und Kunden immer mehr Möglichkeiten zum Laden von Elektrofahrzeugen zu bieten.“

Apcoa betreibt nach eigenen Angaben mit 5.000 Mitarbeitern mehr als 1,6 Millionen Einzelparkplätze an 13.000 Standorten in zwölf europäischen Ländern. Das Unternehmen ist dabei in den Bereichen Parking, Charging, Technologies und Urban Solutions tätig.

Quelle: Infos per E-Mail