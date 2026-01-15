Dachser stellt in Düsseldorf emissionsfrei zu

Diese übernehmen dort seit Anfang November die Zustellung und Abholung sämtlicher ungekühlter Waren, wie Dachser mitteilt. Mit diesen Fahrzeugen, die lokal keine Treibhausgase ausstoßen, wird das fünf Postleitzahlen umfassende Gebiet in der Düsseldorfer Innenstadt abgedeckt.

Im Rahmen des Projekts „Dachser Emission-Free Delivery“ wurden bis Ende des Jahres 2025 in 25 europäischen Städten emissionsfreie Liefergebiete eingerichtet, in denen nur E-Lkw oder Lastenräder unterwegs sind. In Düsseldorf setzt Dachser dafür konkret einen 7,5 Tonnen schweren E-Lkw und einen „3,5 Tonnen E-Lkw“ (also einen Elektro-Transporter) ein, die vom Service Partner Iosu betrieben werden. Zudem ist ein elektrisch unterstütztes Lastenrad in der Innenstadt unterwegs, das eine bis zu 300 Kilogramm schwere Palette aufnehmen kann.

Aufgeladen werden die E-Fahrzeuge mit Grünstrom an der Niederlassung in Neuss, von wo aus sie ihre Touren starten. Dort stehen derzeit sechs Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten zur Verfügung, wie Dachser mitteilt. Von Neuss aus hat Dachser bereits schwerere E-Lkw im Einsatz – sowohl für den lokalen Verteilerverkehr als auch auf längeren Strecken zu anderen Niederlassungen im Netzwerk. „Neben den zwei E-Lkw und dem Lastenrad für die Düsseldorfer Innenstadt fahren für den Standort drei E-Sattelzugmaschinen von Volvo und Renault, ein Mercedes eActros, ein elektrischer Kleintransporter sowie ein elektrisches Hoffahrzeug“, so das Unternehmen. Anmerkung der Redaktion: Auf dem Pressebild hat Dachser einen eActros 300 in Düsseldorf abgelichtet, es handelt sich dabei nicht um den 7,5-Tonner, der in der Innenstadt-Zustellung zum Einsatz kommt.

Dass die neue emissionsfreie Lieferzone in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen eingerichtet wurde, ist kein Zufall: Im Rahmen der Kampagne „E-Trucks.NRW“ hat Dachser im Oktober 2025 gemeinsam mit 20 weiteren Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet. Bis 2045 sollen die eigenen Lkw-Fuhrparks Schritt für Schritt auf emissionsfreie Fahrzeuge umgestellt werden. Auf das ganze Bundesland bezogen sind das 1.600 Lkw, der Dachser-Eigenfuhrpark im Bundesland Nordrhein-Westfalen umfasst derzeit rund 30 Fahrzeuge.

„Die Düsseldorfer Innenstadt nun mit E-Lkw und Lastenrad zu beliefern, ist ein weiterer Baustein in unseren Bemühungen, die Elektromobilität und Klimaschutz in den Logistikalltag zu integrieren“, sagt Christof Sommer, General Manager von Dachser in Neuss. „Damit können wir einen spürbaren Beitrag für die Aufenthalts- und Lebensqualität in der Innenstadt Düsseldorfs leisten. Und auch unsere Kunden schätzen unser Engagement für eine nachhaltigere City-Logistik.“

„Wir begreifen uns als Impulsgeber für eine nachhaltigere Logistik und setzen auf einen ganzheitlichen, langfristigen und praxisorientierten Ansatz,“ sagt Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser. „Wir vermeiden es bewusst, auf Trends aufzuspringen oder symbolische Zielversprechen ohne belastbare Umsetzungsperspektive zu geben. Vielmehr analysieren wir das gesamte Umfeld sehr sorgfältig, um sicherzustellen, dass Strategien und Maßnahmen zu uns, unserem Netzwerk und den Bedürfnissen unserer Kunden passen.“

Derzeit sind über 160 E-Lkw im Auftrag von Dachser in Europa unterwegs, und das nicht mehr nur im Nahverkehr. Zudem wurden an Dachser-Niederlassungen über 800 Ladepunkte für die Fahrzeuge errichtet, die entweder mit selbst erzeugtem oder eingekauftem Grünstrom betrieben werden.

Quelle: Info per E-Mail