Recyclinganlage für Seltenerdmagnete in Großbritannien eröffnet

Die neue Anlage zur Trennung und zur Wiederaufbereitung von Seltenerdmagneten wurde nun im Tyseley Energy Park in Birmingham eröffnet. Sie folgt auf eine Proof-of-Concept-Anlage, die bereits Chargen von 50 bis 100 kg verarbeiten konnte. Die neue, vergrößerte Anlage kann hingegen über 400 kg Seltenerdlegierungen pro Charge zurückgewinnen und zu neuen Sintermagneten verarbeiten. Die Kapazität liegt bei 100 Tonnen pro Jahr im Ein-Schicht-Betrieb, es wären aber auch über 300 Tonnen in mehreren Schichten möglich.

Das Recyclingverfahren wurde von der Magnetic Materials Group der Uni Birmingham entwickelt sowie patentiert und von deren Ausgründung HyProMag kommerzialisiert, wobei HyProMag 2023 von dem kanadischen Explorationsunternehmen Mkango Resources übernommen wurde. Bei dem Recyclingverfahren wird Magnetschrott mit Wasserstoff behandelt und ein Neodym-Eisen-Bor-Legierungspulver erzeugt. Aus diesem recycelten Legierungspulver werden dann gesinterte Neodym-Eisen-Bor-Magnetblöcke hergestellt.

Genau diese Magneten werden zum Beispiel für Smartphones, Lautsprecher, Windräder und vor allem auch Elektroautos benötigt. Sie kommen in deren Elektromotoren zum Einsatz, und zwar speziell in den permaneterregten Synchronmaschinen (PSM). Dort sitzen die Dauermagnete im Rotor. Ihr statisches Magnetfeld wird von dem dynamischen Magnetfeld der Spulen (also den Elektromagneten) im Stator abgestoßen, wodurch sich der Rotor in Bewegung versetzt.

Die Recyclinganlage wurde mit 4,5 Millionen Pfund von Innovate UKs „Driving the Electric Industrialisation Centres“ (DER-IC) finanziert, unterstützt durch Fördermittel des Innovate Climates Programme, des EPSRC, des Advanced Propulsion Centre und EU-Horizon-Fördergelder. Die Anlage stellt zugleich einen wichtigen Wegbereiter für die Strategie der britischen Regierung für kritische Mineralien vom November 2025 dar, die Ziele für Großbritannien festlegt, um 10 Prozent des jährlichen Bedarfs an kritischen Mineralien aus inländischen Quellen und 20 Prozent bis 2035 durch Recycling zu decken.

Industrieminister Chris McDonald sagte: „Diese neue Anlage ist eine großartige Nachricht für die West Midlands. Sie wird dazu beitragen, Hunderte von gut bezahlten Arbeitsplätzen vor Ort zu schaffen und ist ein Beweis für unsere weltweit führende Expertise im Bereich des Seltene-Erden-Recyclings.“ Und weiter: „Dies ist unsere Strategie für kritische Mineralien in der Praxis: Wir bringen die Herstellung von Sintermagneten zum ersten Mal seit 25 Jahren zurück nach Großbritannien und unterstützen innovative Projekte, um unsere Lieferketten für kritische Mineralien zu stärken und die grünen Industrien der Zukunft anzutreiben.“

mkango.ca, birmingham.ac.uk