Team Emobility stellt auf Monta-Plattform um

Laut der Mitteilung von Monta wird Team Emobility im Rahmen der neuen Zusammenarbeit die Technologie von Monta nutzen, „um sein wachsendes Netzwerk von Ladestationen in ganz Deutschland zu betreiben und zu verwalten“. Team Emobility ist ein deutscher End-to-End-Anbieter für Ladelösungen und plant, baut, betreibt und managt Ladestationen im Kundenauftrag. Dabei baut und verwaltet die Firma mit Sitz in Heiningen (Baden-Württemberg) Ladepunkte bei Unternehmen, an Wohnhäuser, in der Wohnungswirtschaft und im öffentlichen Raum.

Die Elektroauto-Fahrer, die an Ladepunkten von Team Emobility laden, sollen so eine „nahtlose Kundenerfahrung“ erhalten, wie es heißt. Gleichzeitig soll ein „zukunftssicheres Betriebssystem für Standortbetreiber, Flotten und Partner“ geboten werden. Neben der Migration der eigenen Ladepunkte und Kundendaten zu Monta erhält Team Emobility laut der Mitteilung auch Zugriff auf Funktionen wie Smarte Warteschlange, Smart Charging und dynamische Preisgestaltung über eine einzige Plattform.

Monta bezeichnet sich selbst als „führende Plattform, die alle Punkte im Ökosystem der EV-Ladetechnik miteinander verbindet“. Das dänische Unternehmen bietet Sodtwarelösungen für alle Bereiche der EV-Ladetechnik, etwa eine voll ausgestattete Rechnungs- und Zahlungsplattform und die Steuerung und Kontrolle der eigenen Ladestationen – über 600 Hardware-Modelle werden derzeit unterstützt. Zugleich können die Anbieter, die auf Monta setzen, ihren Kunden auch Zugriff auf das Roaming-Netzwerk von Monta ermöglichen – mit derzeit über 1,3 Millionen Ladepunkten.

„Mit Team Emobility hat Monta eine Partnerschaft mit einem schnell wachsenden Lösungsanbieter in Deutschland geschlossen, der sich auf die relevantesten Themen der Branche konzentriert – darunter Energiemanagement, das Laden von Schwerlastfahrzeugen und die Rückerstattung von Heimladekosten“, sagt Ben Viezens, Enterprise Sales Director bei Monta. „Dies unterstützt unser Ziel, das Laden von allen Arten von Elektrofahrzeugen für alle reibungslos zu gestalten, unabhängig vom Anwendungsfall.“

„Für uns ist eine Software, die sich durch Zuverlässigkeit und Flexibilität auszeichnet, unerlässlich, um hochwertige Ladelösungen in großem Maßstab liefern zu können“, erklärt Sebastian Pascal Scheffel, Geschäftsführer von Team Emobility. „Monta bietet uns die heute notwendige betriebliche Stabilität und ermöglicht gleichzeitig eine intelligentere Energienutzung sowie neue Geschäftsmodelle für die Zukunft. Das stärkt unsere Fähigkeit, Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Ladeinfrastruktur hinweg zu unterstützen. Unser Fokus liegt auf maximaler Performance kombiniert mit Innovation, um die Elektromobilität aktiv mitzugestalten“, so Scheffel weiter.

monta.com, team-emobility.de