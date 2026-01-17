Bilanz 2025: Wien Energie baut 900 neue Ladepunkte

Insgesamt stehen Kund*innen von Österreichs größtem regionalen Energiedienstleister jetzt mehr als 2.500 öffentlich zugängliche Wien-Energie-Ladestellen im Großraum Wien zur Verfügung, wie das Unternehmen mitteilt. Im Roaming kommen in Österreich noch mehr als 21.000 Partner-Ladepunkte hinzu.

Mit 1,55 Millionen Ladevorgängen bei Wien Energie ist diese Kennziffer im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr nochmals um rund 30 Prozent gestiegen. Die Energiemenge pro Ladevorgang hat sich jedoch kaum verändert: In Summe wurden über 36 Millionen Kilowattstunden Ökostrom geladen, was ebenfalls einem Anstieg von rund 30 Prozent zum Vorjahr entspricht. „Zur Verdeutlichung: Mit dieser Menge könnte man 50.000 Mal von Wien nach Barcelona und retour fahren“, so das Energieunternehmen.

In der Bilanz gibt der Betreiber auch weitere Einblicke, wie die Ladeinfrastruktur in Österreichs Hauptstadt genutzt wird. So wird etwa unter der Woche häufiger geladen als am Wochenende: „Von Montag bis Freitag ist die Auslastung an den öffentlichen Ladestellen im Schnitt um etwa 40 Prozent höher als am Wochenende.“ Der Peak war dabei am 22. Dezember: Am Montag vor den Weihnachtsfeiertagen wurde insgesamt 8.954 Mal geladen.

Bereits im Jahr 2024 waren die Schnell-Ladeparks beim Margaretengürtel 74 und beim Währinger Gürtel die absoluten „Hotspots“ unter allenLadestellen, wie Wien Energie mitteilt. Auch 2025 sind sie im Wien Energie Ranking vorne mit dabei: Die Schnellladeparks am Margaretengürtel, am Währinger Gürtel und am Verteilerkreis (Ludwig- von-Höhnel-Gasse, in Kooperation mit Smatrics) „führen das Ranking klar an“. Im vergangenen Jahr sind gleich vier neue Schnellladeparks mit insgesamt 28 Ladepunkten (bis zu 400 kW) hinzugekommen. Zu finden sind die neuen Schnelllade-Hubs in der Erdberger Lände 26, in der Erdbergstraße 182 (beide 1030 Wien), der Simmeringer Hauptstraße 337 (1110 Wien) und der Brunner Straße 71 (1230 Wien).

Neben den eigenen Schnellladeparks hat Wien Energie nach eigenen Angaben „einige weitere bedeutende Ladeinfrastruktur-Projekte umgesetzt“. In der Mitteilung werden etwa Österreichs größtes Ladeinfrastrukturprojekt genannt, in dessen Rahmen zusammen mit Unibail-Rodamco-Westfield (Schnell-)Lader beim Westfield Donau Zentrum und der Westfield Shopping City Süd errichtet wurden. Dabei wurden überwiegend DC-Lader mit 50 kW Leistung installiert. Auch weitere private Ladepunkte „bei Firmenkunden oder im Wohnbau“ werden genannt.

2026 will Wien Energie „mindestens 1.000 neue Ladestellen“ errichten und so die eigene Infrastruktur weiter ausbauen. Details werden aber noch nicht genannt.

wienenergie.at