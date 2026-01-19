Kai Wörner ist neuer Managing Director von Cellcentric

Innerhalb der Cellcentric-Geschäftsführung wird Neuzugang Wörner als COO vor allem das operative Geschäft leiten, als Managing Director aber auch Gesamtverantwortung tragen. Weitere Mitglieder der Geschäftsführung sind CFO Niklas Ekström und CTO Nicholas Loughlan, der ebenfalls Managing Director ist und Cellcentric als Sprecher der Geschäftsführung auch nach außen vertritt. Loughlan hat diese Aufgabe zum 1. Mai 2025 übernommen, als Wörners Vorgänger Lars Johansson zurück zur Volvo Group gewechselt war – seitdem lief die Suche nach einem Nachfolger als COO.

Kai Wörner bringt laut der Mitteilung seines neuen Arbeitgebers „unter anderem langjährige Erfahrungen im operativen Bereich aus verschiedenen Führungspositionen im In- und Ausland bei Bosch mit“. Er verantwortete dort unter anderem die Prozess- und Maschinenentwicklung im Bereich Einspritzsysteme am Standort Bamberg (Deutschland), das Werk in Charleston (South Carolina, USA) und anschließend den deutschen Standort Hildesheim. Zuletzt war er als COO EU/US bei AESC, einem Anbieter von Hochleistungsbatterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme, tätig.

„Ich freue mich, meine Erfahrung und Ideen bei Cellcentric als Chief Operation Officer einbringen zu können“, sagt Wörner selbst. „Cellcentric verfügt über eine überzeugende Struktur für die erfolgreiche Industrialisierung und Marktführerschaft im Bereich Brennstoffzellen für schwere Anwendungen.“

Nicholas Loughlan ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Kai für Cellcentric gewonnen zu haben und ihn bei uns zu begrüßen! Seine umfassende und breit gefächerte Erfahrung in den Bereichen Produktion und Produktionstechnologie ist eine fantastische Bereicherung für Cellcentric.“

Cellcentric wurde 2021 von Daimler Truck und der Volvo Group (nicht zu verwechseln mit dem Autobauer Volvo Cars) als Joint Venture für die Produktion von Brennstoffzellen für schwere Nutzfahrzeuge gegründet. Das Unternehmen baut eine entsprechende Fabrik in Weilheim an der Teck in Baden-Württemberg, die Fertigstellung verzögert sich aber. Bei Daimler Truck ist der GenH2 Truck zwar schon in der Kundenerprobung, allerdings hat der Hersteller die Serienproduktion von E-Lkw mit Brennstoffzelle vom Ende dieses Jahrzehnts in die 2030er Jahre verschoben. Entsprechend muss auch Cellcentric neu planen.

Quelle: Info per E-Mail