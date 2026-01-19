Smart-Deutschlandchef Ufer wird Europa-Chef

Mit der Ernennung von Wolfgang Ufer setzt Smart „auf Kontinuität und einen klaren nächsten Schritt in seiner Entwicklung in Europa“, wie das Unternehmen mitteilt. Ufer habe sich „über viele Jahre hinweg ein tiefgreifendes Wissen über die Marke und insbesondere ihre europäischen Märkte angeeignet, heißt es in dem Schreiben über den aktuellen Deutschlandchef. Dirk Adelmann und er hätten seit fünf Jahren eng zusammengearbeitet. Wer an der Deutschlandspitze auf Ufer folgt, soll „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben werden.

Jetzt steht für Smart Deutschland und Smart Europa ohnehin erst einmal eine Übergangsphase statt, denn Dirk Adelmann hat die Europa-Organisation seit sieben Jahren geführt. „In der Übergangsphase bis Ende Februar und darüber hinaus werden die jeweiligen Teams ihre enge Zusammenarbeit intensivieren, auch im Austausch mit den Partnern bei Mercedes-Benz und der weltweiten Organisation von Smart“, so das Unternehmen.

Unter Adelmann und Ufer hat Smart die Elektromodelle #1 und #3 eingeführt und 2025 auch den #5, den bis dato größten Smart. In Zukunft wird Smart aber wieder kleiner: Der Angekündigte Smart #2 werde „eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen Positionierung der Marke in Europa spielen“, wie es heißt.

Das wird dann in Europa unter der Führung von Wolfgang Ufer geschehen. „Das Team von Smart Europe hat in den letzten sechs Jahren eine hervorragende Grundlage geschaffen“, sagt der aktuelle Deutschlandchef. „Ich freue mich darauf, dieses starke Team in die nächste Wachstumsphase von Smart in Europa zu führen, indem wir unsere großartigen Produkte, unsere unverwechselbare Marke und unser engagiertes Netzwerk nutzen.“

Mandy Zhang, Global CMO und Vorsitzende des Aufsichtsrates Smart Europe, ergänzt: „Mit Wolfgang Ufer haben wir eine Führungspersönlichkeit ernannt, die umfassende Kenntnisse des Smart-Geschäfts verbindet mit Marktkompetenz und einer klaren Vision für den weiteren Erfolg der Marke in Europa. Ich möchte Dirk Adelmann für seine über die Jahre geleistete wichtige Arbeit für smart danken und wünsche ihm alles Gute für seine neue Aufgabe.“

smart.com