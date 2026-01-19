Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Automobil

Smart-Deutschlandchef Ufer wird Europa-Chef

Wolfgang Ufer, derzeit verantwortlich für Smart in Deutschland, wird zum 1. März 2026 die Leitung von Smart Europe übernehmen. Er tritt die Nachfolge von Dirk Adelmann an, der ab diesem Zeitpunkt als CEO zu Mercedes-Benz Schweiz wechseln wird.

Wolfgang ufer smart
Bild: Sascha Martin
Von Sebastian Schaal
19.01.2026 - 17:00 Uhr

Mit der Ernennung von Wolfgang Ufer setzt Smart „auf Kontinuität und einen klaren nächsten Schritt in seiner Entwicklung in Europa“, wie das Unternehmen mitteilt. Ufer habe sich „über viele Jahre hinweg ein tiefgreifendes Wissen über die Marke und insbesondere ihre europäischen Märkte angeeignet, heißt es in dem Schreiben über den aktuellen Deutschlandchef. Dirk Adelmann und er hätten seit fünf Jahren eng zusammengearbeitet. Wer an der Deutschlandspitze auf Ufer folgt, soll „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben werden.

Jetzt steht für Smart Deutschland und Smart Europa ohnehin erst einmal eine Übergangsphase statt, denn Dirk Adelmann hat die Europa-Organisation seit sieben Jahren geführt. „In der Übergangsphase bis Ende Februar und darüber hinaus werden die jeweiligen Teams ihre enge Zusammenarbeit intensivieren, auch im Austausch mit den Partnern bei Mercedes-Benz und der weltweiten Organisation von Smart“, so das Unternehmen.

Unter Adelmann und Ufer hat Smart die Elektromodelle #1 und #3 eingeführt und 2025 auch den #5, den bis dato größten Smart. In Zukunft wird Smart aber wieder kleiner: Der Angekündigte Smart #2 werde „eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen Positionierung der Marke in Europa spielen“, wie es heißt.

Das wird dann in Europa unter der Führung von Wolfgang Ufer geschehen. „Das Team von Smart Europe hat in den letzten sechs Jahren eine hervorragende Grundlage geschaffen“, sagt der aktuelle Deutschlandchef. „Ich freue mich darauf, dieses starke Team in die nächste Wachstumsphase von Smart in Europa zu führen, indem wir unsere großartigen Produkte, unsere unverwechselbare Marke und unser engagiertes Netzwerk nutzen.“

Mandy Zhang, Global CMO und Vorsitzende des Aufsichtsrates Smart Europe, ergänzt: „Mit Wolfgang Ufer haben wir eine Führungspersönlichkeit ernannt, die umfassende Kenntnisse des Smart-Geschäfts verbindet mit Marktkompetenz und einer klaren Vision für den weiteren Erfolg der Marke in Europa. Ich möchte Dirk Adelmann für seine über die Jahre geleistete wichtige Arbeit für smart danken und wünsche ihm alles Gute für seine neue Aufgabe.“

smart.com

Schlagwörter

1 Kommentar

zu „Smart-Deutschlandchef Ufer wird Europa-Chef“
Matthias
19.01.2026 um 19:23
Selbst ein zweisitziger Smart #2 als ForTwo-Nachfolger ist noch zu breit für die im Schnitt 1,5 Personen die in einem PKW sitzen, obwohl die allermeisten davon Fünfsitzer mit fünf Türen sind.Was fehlt ist ein Smart ForOne der die Arche-Noah-Symmetrie aufbricht, und aus dem "gleichberechtigten" Beifahrersitz einen 1+1 Notsitz macht, schräg hinter dem Königsthron des Fahrers=Besitzers=Zahlmeisters der endlich den Platz bekommt den er bezahlt hat. Dazu die Karosse schmaler und eiförmiger, damit man beim Parken weniger Platz einnimmt, besser Ein/Aussteigen kann, und auf der Autobahn mit weniger Luftwiderstand (weniger Querschnittsfläche und bessere Form) unterwegs ist. Dann klappts auch mit 200km Reichweite.Mit Autonomie wird daraus ein Smart ForNone der dem CyberCab Konkurrenz machen kann.
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Videll projekt rwth aachen th koeln ecoro
Nutzfahrzeug

Ecoro, TH Köln und RWTH Aachen forschen an virtuellen Logistikspuren

vor 4 Stunden veröffentlicht
Man etgx koopman auiotransporte
Nutzfahrzeug

MAN liefert weitere E-Lkw aus

vor 5 Stunden veröffentlicht
Panel talk live november
Video - 62:45 minAutomobil

Zwischen Subvention und Systemwandel: Wohin steuert die Elektromobilität 2026?

30.12.2025