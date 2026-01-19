TIP Group nimmt MAN bis zu 1.800 Lkw ab

Damit umfasst der Vertrag insgesamt bis zu 1.800 Fahrzeuge aller Gewichtsklassen – von 7,5 bis 42 Tonnen – und erstreckt sich über 18 europäische Länder, wie MAN mitteilt. Neben Verbrenner-Fahrzeugen sind auch Batterie-elektrische Lkw Teil des Vertrags – wie viele, ist aber im Moment noch unklar.

Je nachdem, wie viele Fahrzeuge und welche Modelle TIP aus dem Rahmenvertrag abruft, hat das Abkommen laut MAN einen Auftragswert von bis zu 160 Millionen Euro. Während das Diesel-Portfolio des Herstellers den Bereich von 7,5 bis 255 Tonnen für wenige Spezial-Fahrzeuge abdeckt, bietet MAN Elektro-Lkw im wichtigen Bereich von 12 bis 42 Tonnen an. Mit dem modularen Batteriekonzept sind laut MAN Reichweiten von 310 Kilometer beim leichten eTGL und bis zu 830 Kilometer bei den schweren Modellen eTGX und eTGS möglich. Letztere Angabe bezieht sich dabei auf die Tagesreichweite der E-Lkw mit Ladestopp.

Die TIP Group hat bereits mit elektrischen MAN-Modellen Erfahrung. Seit 2024 konzentriert sich TIP auf emissionsfreie Lösungen und war das erste Vermietungs-Unternehmen, das eine größere Anzahl von MAN eTGX-Fernverkehrsfahrzeugen in seine Flotte integriert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam verfügt über eine umfangreiche Flotte von Anhängern, Lkw, Kühlaufliegern, Fahrgestellen und Spezialausrüstung. Mit einem Netzwerk von 135 Servicestandorten in 17 Ländern und einer Flotte von über 90.000 Fahrzeugen bedient die TIP Group Kunden in ganz Europa.

„Mit dem neuen Rahmenvertrag senden MAN Truck & Bus und die TIP Group ein starkes Signal für die Zukunft des Güterverkehrs. Wir freuen uns, TIP als wichtiger Partner auf dem Weg zu einer nachhaltigen Logistik zu begleiten – mit effizienten Diesel-Lkw und innovativen Batterie-elektrischen Fahrzeugen“, sagt Friedrich Baumann, Vorstand für Sales & Customer Solutions bei MAN Truck & Bus. „Dieser Vertrag unterstreicht das Vertrauen in unsere Produkte und Dienstleistungen und zeigt, wie wir gemeinsam die Transformation der Branche vorantreiben.“

„Kunden bei der Umstellung zu unterstützen bedeutet, ihnen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Lösungen anzubieten“, sagt Arjen Kraaij, CEO der TIP Group. „Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern wie MAN können wir unsere Flotte sowohl mit hocheffizienten Diesel-Lkw als auch mit Elektro-Lkw erweitern und den Betreibern praktische Optionen bieten, die Leistung, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit in Einklang bringen.“

