Wolfurt wird mit 54 Ladern zum E-Bus-Knotenpunkt in Vorarlberg

Das Ladedepot am Güterbahnhof Wolfurt gilt als wichtiger Knotenpunkt im Verkehrsverbund Vorarlberg. Der Verbund hat die Österreichische Postbus AG mit dem Betrieb des lokalen ÖPNV-Busnetzes beauftragt. Geladen werden sollen die E-Busse im Fuhrpark nun in Wolfurt. Das dortige Ladedepot hat die vlotte vkw (Tochter des Energieversorgers illwerke vkw) in Koordination mit dem Verkehrsverbund und unter Rückgriff auf Ladesäulen und weiteres Zubehör von Kempower ausgestattet.

Das Depot mit zurzeit 54 Satelliten-Ladepunkten mit bis zu 240 kW kann dabei wie eingangs erwähnt erweitert werden. Dabei brauchen die schlanken Ladesäulen kaum Platz, denn ein Großteil der Technik ist in separat stehenden Leistungseinheiten untergebracht. Zusätzlich sorgt ein Lademanagement („ChargeEye“) für eine zum Busplan passende Verteilung der verfügbaren Strommenge. Die Energieversorgung der Anlage stellen vier 1,25-MW-Trafos sicher – insgesamt also 5 MW.

„In einem Projekt wie diesem sind zuverlässige Ladelösungen unerlässlich“, äußert Philipp Österle, Geschäftsführer von vlotte vkw. „Wir richten die erforderliche Infrastruktur an den Standorten der Verkehrsdienstleister ein und betreiben sie – bestehende Park- und Abstellflächen am Güterbahnhof Wolfurt werden derzeit entsprechend aufgerüstet.“ Österle betont, dass E-Busse fast immer unterwegs seien, „daher muss während der Stopps die maximale Ladeleistung zur Verfügung stehen. Über Nacht reichen deutlich geringere Ladeleistungen von 30 bis 50 kW pro Fahrzeug aus, um die Batterien vollständig aufzuladen.“

Leonard Lechner vom Verkehrsverbund Vorarlberg ergänzt: „Die ersten Elektrobusse sind seit 2020 im Einsatz und überzeugen seitdem auf ganzer Linie. Mit der Erweiterung der Flotte ermöglichen wir unseren Fahrgästen eine noch klimafreundlichere Art des Reisens.“ Seit Ende 2025 sind in Vorarlberg bis zu 125 Batterie-elektrische Linienbusse im Einsatz.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Österreichische Postbus AG: Sie betreibt die E-Busse im täglichen Linienverkehr im Auftrag des Verkehrsverbunds. „Bis Mai 2026 wird das Postbus-Depot in Wolfurt mit 66 Bussen und Ladestationen der größte Elektrobussstandort und Ladepark Österreichs sein“, betont Mathias Schönherr, Transportmanager bei der Österreichischen Postbus AG. „Das Projekt zeigt, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Partnern aussehen kann – ein echtes Vorzeigeprojekt für nachhaltige Mobilität in Vorarlberg.“



