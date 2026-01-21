BMW produziert jetzt auch in Malaysia Elektroautos

BMW baut jetzt auch E-Autos im asiatisch-pazifischen Raum: Der i5 eDrive40 läuft in Kulim in Malaysia vom Band. Dort betreibt BMW zusammen mit Inokom – einer Gesellschaft des Konzerns Sime Darby – seit 2008 eine Fahrzeugmontage. Laut dem Portal BMW Blog wird die E-Limousine dadurch vor Ort erschwinglicher, gegenüber dem bisher importierten Einheiten soll der Preis um umgerechnet 8.000 Dollar günstiger ausfallen. Auch hebt sich das lokal in Malaysia gebaute Modell durch einige Design- und Angebotsdetails ab. Grundsätzlich wird der i5 vor Ort serienmäßig mit dem M Sport Pro Paket angeboten.

Neben Malaysia produziert BMW den i5 auch in China: BMW Brilliance Automotive baut das Modell im Werk Dadong in Shenyang in einer Langversion. Auch dort erfolgte über die Länge hinaus eine Anpassung um spezifische Design- und Ausstattungsmerkmale. Wie der BMW Blog schreibt, soll der verlängerte i5 perspektivisch auch im Werk Chennai in Indien für den lokalen Markt montiert werden. Und: Der weltweit erhältliche i5 (zur Unterscheidung von den lokal spezifischen Modellvarianten auch G60 genannt) „erhält 2027 ein Facelift mit einem überarbeiteten Design und dem iDrive X-System“, heißt es weiter.

Grundsätzlich ist das BMW-Produktionsnetz so aufgebaut, dass der Hersteller den Großteil seiner Pkw in eigenbetriebenen Werken fertigt. Ein Teil der Autos wird aber auch bei Auftragsfertigern (Beispiel: Magna Steyr) oder in Partnerwerken in Kooperation mit lokalen Konzernen gebaut. Letzteres ist der Fall in Malaysia. BMW setzt dort auf den Mischkonzern Sime Darby. Die Montage erfolgt dabei auf Basis von CKD-Bausätzen („Completely Knocked Down“) Heißt: Die Fahrzeuge werden nach ihrer ursprünglichen Fertigung wieder komplett auseinandergenommen, verschifft und dann im lokalen Werk wieder montiert.

Der i5 eDrive40 läuft in Kulim nun zusammen mit einer breiten Palette von herkömmlich angetriebenen Limousinen und SUV vom Band. Laut dem Portal Just Auto verkaufte BMW 2025 rund 10.800 Fahrzeuge in Malaysia. Die lokale Produktion soll sich auf rund 7.000 Einheiten belaufen.



