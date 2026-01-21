Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Infrastruktur

EIB unterstützt Eleport beim Aufbau von 250 neuen HPC-Ladeparks

Die Europäische Investitionsbank unterstützt den weiteren Ladeinfrastruktur-Ausbau in acht Ländern in Zentral- und Osteuropa mit einem neuen Darlehen in Höhe von 35 Millionen Euro. Mit diesem will Eleport sein Ladenetz um mehr als 250 Schnellladeparks in Kroatien, Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien und in der Slowakei erweitern.

Eleport ladestation charging station lettland latvia min
Symbolbild
Bild: Daniel Bönnighausen
Von Daniel Bönnighausen
21.01.2026 - 12:30 Uhr

Das 2016 gegründete Unternehmen betreibt derzeit mehr als 400 Standorte mit über 800 Ladepunkten – etwa die Hälfte sind DC-Ladepunkte – in sechs europäischen Ländern. Mit dem nun geplanten Aufbau von über 250 neuen Ladeparks will Eleport sein Schnellladenetz deutlich ausbauen und zugleich mit Tschechien und der Slowakei in zwei weitere europäische Märkte expandieren.

Die über 250 Ladeparks sollen an wichtigen Einkaufs- und Gewerbezentren neben den beiden bereits genannten Ländern auch in Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Polen und in Slowenien entstehen. Jeder Standort soll bis zu zwölf Schnellladepunkte mit jeweils einer Ladeleistung von bis zu 400 kW bieten. Zur genauen Verteilung auf die einzelnen Länder äußert sich der estnische Ladestationsbetreiber aber nicht.

„Durch den Bau von Schnelllade-Hubs mit mehreren Anschlüssen an alltäglichen Orten wie Einkaufszentren und Fachmarktzentren machen wir das Laden, das ganz nebenbei abläuft, ohne zusätzliche Wartezeiten oder zusätzliche Stopps“, sagt Jakub Miler, CEO von Eleport. Abgeschlossen sein soll das Vorhaben bis 2028.

Ganz ohne finanzielle Unterstützung findet die Umsetzung aber nicht statt. Für den geplanten Ladeinfrastruktur-Ausbau in den acht Ländern in Zentral- und Osteuropa erhält Eleport von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen in Höhe von 35 Millionen Euro. Die Finanzierung ist Teil des InvestEU-Programms, das strategische Investitionen in nachhaltige Infrastruktur, Wettbewerbsfähigkeit und die grüne Transformation der EU fördern soll. Ziel des Programms ist es auch, zwischen 2021 und 2027 zusätzliche Investitionen in Höhe von mehr als 372 Milliarden Euro anzustoßen.

„Dieser EIB-Kredit ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau einer zuverlässigen und hochwertigen Ladeinfrastruktur in Mittel- und Osteuropa“, so Miler. „Der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur ist unerlässlich, um den Wandel hin zur Elektromobilität zu beschleunigen und die Emissionen des Straßenverkehrs zu reduzieren“, äußert sich EIB-Vizepräsident Karl Nehammer. „Dieses Projekt zeigt, wie wir schnell wachsenden Unternehmen, die eine wirkungsvolle und nachhaltige Infrastruktur realisieren, innovative und langfristige Finanzierungen bereitstellen können.

eleport.com, eib.org

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „EIB unterstützt Eleport beim Aufbau von 250 neuen HPC-Ladeparks“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Eviny ladestation norwegen abb
Infrastruktur

Rund 1.200 neue Schnellladepunkte in Norwegen

vor 21 Stunden veröffentlicht
E informationsplattform berlin
Infrastruktur

Berlin startet neue Übersichtskarte mit Ladestationen und Preisen

vor 22 Stunden veröffentlicht
Ademmer alpitronic live november
Video - 25:00 minInfrastruktur

Heavy Duty Charging – Wolfgang Ademmer, Alpitronic

18.12.2025