Lifthium Energy erhält Zuschuss für Raffinierie-Pläne in Portugal

Portugal ist innerhalb Europa der größte Lithium-Produzent – allerdings vornehmlich für die Keramikindustrie, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Erst seit Kurzem strebt das Land nun auch die Produktion von Lithium in Batteriequalität an. Lifthium Energy gehört dabei zu den Vorreitern und gibt an, jetzt einen staatliche Förderung in Höhe von 180 Millionen Euro aus dem „Temporary Crisis and Transition Framework“ (TCTF) erhalten zu haben. Dabei handelt es sich um einen von der EU-Kommissionen kreierten, befristeten EU-Beihilferahmen, der staatliche Anreize zur Beschleunigung des Energiewandels und der industriellen Transformation ermöglicht.

Laut Reuters befindet sich Lifthium zu 85 Prozent im direkten Besitz des portugiesischen Mischkonzerns José de Mello und zu 25 Prozent im Besitz der José de Mello-Tochtergesellschaft Bondalti. Entstehen soll die Lithium-Raffinerie in Estarreja, etwa 50 Kilometer südlich von Porto. Chemie-Spezialist Bondalti betreibt dort bereits Anlagen.

Zur geplanten Raffinerie selbst gibt Lifthium bekannt, dass dort eine firmeneigene Technologie zum Einsatz kommen sollen, die mit dem „zunehmend anspruchsvollen regulatorischen Umfeld“ kompatibel sei. Den Verantwortlichen schwebt vor, den Betrieb bis 2030 aufzunehmen und eine Raffineriekapazität von 50.000 Tonnen Lithiumhydroxid aufzubauen. Allerdings ist das Projekt noch nicht durchfinanziert. Im nächsten Schritt konzentriere man sich auf „die Suche und Verhandlung mit einem strategischen Partner sowie auf die Konsolidierung von Markt- und Finanzierungsbedingungen, die eine solide Investitionsentscheidung ermöglichen“, wie Lifthium mitteilt. Gleichzeitig liebäugelt das Unternehmen aber bereits mit einer weiteren Raffinerie in Spanien.

„Wir gehen mit Sorgfalt und Umsicht vor. Diese Förderung ist sehr wichtig für das Projekt, aber unser Fokus liegt weiterhin darauf, die notwendigen Voraussetzungen für den Übergang in die nächste Phase zu schaffen“, äußert Duarte Braga, CEO von Lifthium Energy. „Ziel ist es, kommerzielle, strategische und finanzielle Partnerschaften aufzubauen, die eine solide und nachhaltige langfristige Entscheidung unterstützen.“



reuters.com, lifthium.com