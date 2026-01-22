TMH und Aral kooperieren beim Flotten-Laden

Wie es in der Mitteilung heißt, wollen die beiden Unternehmen mit der Partnerschaft ihre Kompetenzen, „um Kunden bei den wachsenden Anforderungen an elektrische Flotten bestmöglich zu unterstützen“. Zum Beispiel, indem sie gemeinsam End-to-End-Ladelösungen für Flottenkunden anbieten, unabhängig vom Standort.

The Mobility House Solutions übernimmt die Installation sowie den Betrieb der Ladeinfrastruktur, Service und Abrechnung von Ladevorgängen am Standort, während Aral Fleet Solutions eine einfache Abrechnung beim öffentlichen Laden und beim Daheimladen über die „Aral Fuel&Charge“-Karte sowie andere fahrzeugnahe Services bietet – also etwa die Abrechnung von Mautzahlungen oder der Fahrzeugwäsche. Dieses integrierte System, das neben der Tank- und Ladekarte auch die Abrechnungen und das Reporting der Ladevorgänge abdeckt (am Firmenstandort, beim Dienstwagen-Berechtigten zu Hause oder an öffentlichen Ladepunkten unterwegs) wird als „Stärke der Zusammenarbeit“ bezeichnet.

Die Partnerschaft geht aber über das reine Angebot für Neukunden hinaus: Die rund 4.000 bereits bestehenden Ladestationen von Aral-Kunden aus vorherigen Partnerschaften werden von The Mobility House Solutions in die neue Lösung überführt und „zukunftssicher weiter betreut“, wie es heißt.

„Für den nächsten Wachstumsschritt der Elektromobilität braucht es einfache und zugleich ganzheitliche Lösungen. Das gelingt nur im Schulterschluss starker Partner“, sagt Heiko Bayer, Managing Director von The Mobility House Solutions. „In Kombination mit unserer Expertise im intelligenten Flottenladen und dem öffentlichen Ladenetz von Aral bringen wir damit eines der umfassendsten Angebote für Unternehmen auf den Markt.“

„Die neue Partnerschaft ist ein perfektes Match im Sinne unserer Flottenkunden: Als einer der führenden Anbieter im Bereich des ultraschnellen Ladens treffen wir auf einen der größten Anbieter für Flottenladen @home, @work und im Depot“, ergänzt Michael Brell, Senior Sales Manager DACH bei Aral. „Unsere langjährige Expertise im öffentlichen Laden über Aral Pulse mit über 3.900 ultraschnellen Ladepunkten sowie unsere Lösungen rund ums Tanken und Laden mit Aral Fuel & Charge wird ergänzt durch das erstklassige Angebot von The Mobility House Solutions bei der Planung, Installation und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur. So entsteht ein zukunftsfähiges und leistungsstarkes Gesamtpaket für elektrifizierte Flotten, das alle Ladeoptionen abdeckt und im Wettbewerb neue Maßstäbe setzt.“

mobilityhouse.com