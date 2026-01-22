Togg will Produktion auf 60.000 E-Autos steigern und kündigt neues Modell an

Die Kennziffern hat Fuat Tosyalı, Vorstandsvorsitzender von Togg, in einem Interview am Rande des Weltwirtschaftsforums verraten. Er gab weiter an, dass Togg seit dem Start des ersten Modells T10X im Frühjahr 2023 mittlerweile die Marke von insgesamt 100.000 Auslieferungen geknackt hat.

Dabei waren die Fahrzeuge zunächst nur in der Türkei erhältlich, bis im September 2025 die Auslandsexpansion begonnen wurde, und zwar mit dem Markteintritt in Deutschland. Für Deutschland als ersten Auslandsmarkt hat sich das Unternehmen bekanntermaßen entschieden, weil hier besonders viele Menschen mit türkischen Wurzeln leben und somit das Potenzial hoch ist Käufer mit Verbindungen zur alten Heimat anzusprechen.

Tosyalı gab in dem Interview an, dass das Ziel von Togg für 2026 bei 60.000 oder mehr produzierten Einheiten liegt und die jährliche Produktionskapazität von 100.000 Einheiten bis Ende 2027 erreicht werden soll. Final soll das Werk in in Gemlik in der Provinz Bursa schließlich eine Kapazität von 175.000 Fahrzeugen pro Jahr erreichen. Um das Werk gut auszulasten, hat Togg sein Portfolio mittlerweile erweitert: Neben dem E-SUV T10X gibt es seit kurzem auch die auf der IAA Mobility enthüllte E-Limousine T10F, der im Dezember mit 5.345 Einheiten das mit Abstand am häufigsten neuzugelassene E-Auto der Türkei war.

Bereits 2027 will Togg dann laut Fuat Tosyalı ein drittes Modell unter dem Namen T6 herausbringen, das deutlich günstiger sein soll und eine breite Zielgruppe ansprechen soll. Noch ist wenig bekannt zu dem Modell, das im A- oder B-Segment positioniert werden dürfte. Denkbar ist auch wieder eine in F und X unterteilte Modelllogik für eine mögliche Limousine T6F und ein mögliches SUV T6X. Darauf deuten zumindest europaweite Markenanmeldungen des Unternehmens hin, die allerdings schon 2023 getätigt wurden.

Zuvor hatte es geheißen, das dritte Modell solle ein SUV namens T8X sein – dieser wäre gemäß der Namenslogik größenmäßig zwischen einem potenziellen T6X und dem Erstling T10X angesiedelt. Und als ob das nicht genug wäre, ist in türkischen Medien auch noch von einer Premiumserie namens T12 die Rede, die auf der Roadmap von Togg stehen soll.

Bereits bestätigt ist in jedem Fall, dass Togg nach Deutschland auch in Frankreich, Italien, den Niederlanden und Schweden an den Start gehen will. Übergeordnetes Ziel von Togg ist es über alle Modellreihen hinweg bis 2032 eine Million E-Autos verkauft zu haben.

