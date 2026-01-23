Cellcentric vergibt Entwicklungsauftrag an Brusa HyPower

Das Fuel Cell Interface (FCI) ist ein zentraler Bestandteil des Cellcentric-Brennstoffzellensystems der nächsten Generation, das zum Ende des Jahrzehnts in verschiedenen Anwendungen in Serien gehen soll. Im Grunde handelt es sich dabei um den DC/DC-Wandler. „Es wandelt die Brennstoffzellenspannung auf das Hochspannungsnetz, übernimmt das Monitoring der Brennstoffzelle, trennt bei Bedarf sicher vom Hochspannungsnetz und versorgt Hochvolt-Komponenten innerhalb des Brennstoffzellesystems mit elektrischer Energie“, wie Cellcentric erklärt.

Als Joint Venture von Daimler Truck und der Volvo Group entwickelt, produziert und vermarktet Cellcentric Brennstoffzellensysteme für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen als Hauptfokus sowie für weitere Anwendungsgebiete außerhalb von Fahrzeugen. Das 2021 gegründete Unternehmen baut eine entsprechende Fabrik in Weilheim an der Teck in Baden-Württemberg, die Fertigstellung verzögert sich aber. Die Pilotfertigung an einem anderen Standort in Baden-Württemberg läuft bereits.

Durch die Zusammenarbeit mit Brusa HyPower stärkt Cellcentric nach eigenen Angaben seine globale Lieferkette, „unter anderem auch auf dem asiatischen Markt, der als Treiber für Wachstum und Innovation gilt“. Brusa HyPower verfügt über Standorte in Europa, USA und Asien und sei „damit ein idealer strategischer Partner“. Brusa HyPower zur Schweizer Unternehmensgruppe Brusa. Diese ist in drei Schwesterunternehmen aufgeteilt: Die Brusa Technology entwickelt elektrische Antriebssysteme. Brusa Elektronik entwickelt die nächste Generation von induktiven Ladesystemen für Automotive- Anwendungen. Und Brusa HyPower ist spezialisiert auf Großserien in der Leistungselektronik. Letztere wurde 2021 als Spin-off der Brusa Elektronik AG gegründet.

Brusa HyPower hatte 2024 seine neueste Generation an DC/DC-Wandlern und Onboard-Ladegeräten vorgestellt – jedoch mit Fokus auf Nutzfahrzeuge und Off-Highway-Anwendungen mit Batterie-elektrischem Antrieb. Synergien zu der Brennstoffzellen-Lösung für Cellcentric sind aber naheliegend.

„Mit unserer neuen Generation von Hochleistungs-DC/DC-Wandlern bringen wir unsere langjährige Expertise in der Leistungselektronik ein, um die Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie von Cellcentric entscheidend voranzutreiben. Gemeinsam gestalten wir so die Zukunft einer klimaneutralen Mobilität“, sagt Holger Fink, CEO der Brusa HyPower AG. Markus Siegel, Global Head of Procurement and Aftersales bei Cellcentric, ergänzt: „Es freut uns sehr, einen Partner mit internationaler Präsenz, jahrzehntelangem Know-how und hoher Innovationskraft für dieses Projekt gewonnen zu haben.“

