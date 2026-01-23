DAF übergibt 33 E-Lkw vom Typ XD Electric an Contargo

Bereits in einer führen Elektrifizierungs-Phase hatte Contargo 2019 zwei elektrische Lkw der Baureihe DAF CF in seine Flotte integriert. Auf Basis dieser positiven Erfahrungen sei Contargo nun mit DAF in die zweite Phase der Zusammenarbeit eingetreten, wie der niederländische Hersteller mitteilt. Die Fahrzeuge sollen in den kommenden Wochen sukzessive in den Betrieb des Logistikdienstleisters eingegliedert werden. DAF spricht dabei von „einer der größten gleichzeitig umgesetzten batterieelektrischen Fahrzeugauslieferungen in Deutschland“.

Die 33 E-Lkw sind Einheiten des XD Electric, den DAF als Truck für den städtischen, regionalen und überregionalen Verteilerverkehr positioniert hat. Der XD Electric steht dabei neben dem XF Electric, dem kürzlich angekündigten XG und XG+ Electric und dem kleineren XB Electric (als 12-, 16- und 19-Tonner verfügbar) für die neue E-Lkw-Generation von DAF. Die Debüt-Stromer des Unternehmens – der ab 2018 gebaute Dreiachser CF Electric mit bis zu 28 Tonnen und der Zweiachser LF Electric mit bis zu 19 Tonnen sind dagegen nicht mehr erhältlich.

Der Sprung von der alten zur aktuellen E-Lkw-Generation fiel DAF dabei nicht leicht: Zwar feierten XD und XF Electric schon 2022 ihre Premiere im Umfeld der IAA Transportation in Hannover, doch die Serienfertigung in Eindhoven verzögerte sich im Anschluss immer wieder. Erst im Schlussquartal 2025 meldete das Unternehmen Vollzug – nach rund zweieinhalb Jahren Verzögerung. Die Devise: Lieber gründlich als vorschnell: Die kürzlich an XD Electric und XF Electric verliehene Auszeichnung „Truck of the Year 2026“ steht denn auch für den Reifegrad der neuen E-Lkw-Generation.

Die XD Electric für Contargo sind dabei mit einer Sleeper High Cab ausgestattet, die ein Raumvolumen von 9,53 Kubikmetern bietet. Außerdem warten die E-Trucks mit 4×2-Achsformel, 350 kW Leistung und fünf LFP-Batteriepaketen mit insgesamt 525 kWh Kapazität auf. Bei Motorisierung und Batterie-Energiegehalt sind diese von Contargo gewählten Optionen das Maximum. Der XD Electric ist grundsätzlich mit einer Leistungsspanne von 170 bis 350 kW und Batterieoptionen zwischen 210 und 525 kWh (zwei bis fünf Packs) erhältlich. Die fünf Packs mit insgesamt 525 kWh sollen dabei für über 500 Kilometer Reichweite sorgen. Als Ladeleistung gibt DAF für das DC-Laden 325 kW an.

Contargo kündigt an, die Elektro-Fahrzeuge von DAF ab sofort an 15 Standorten in Deutschland zu stationieren und sie überwiegend im Nahverkehr für Containertransporte im Kombinierten Verkehr einzusetzen. Und: „Mit nun 90 E-Lkw im operativen Betrieb hat das Unternehmen alle im Rahmen der KsNI-Förderung zugesagten Lkw-Projekte erfolgreich umgesetzt, während der Ausbau der Ladeinfrastruktur an einzelnen Standorten weiter läuft“.

Dazu folgende Einordnung: Gegründet wurde Contargo 2004 von der Rhenus Gruppe und bündelt seitdem die Aktivitäten mehrerer Unternehmen auf dem Gebiet der Container-Hinterlandlogistik, die zum Teil schon seit 1976 im Kombinierten Verkehr und dem Betrieb von Terminals aktiv waren. Heute fußt das Konzept des 1.280 Mitarbeiter zählenden Unternehmens auf drei Säulen: eigene Terminals als Knotenpunkte, eigene Transportlinien und den zugehörigen Kundenservice zur Auftragsabwicklung. Adressaten sind allen voran Reeder, Spediteure und Logistiker.

Contargos Transportnetz spannt sich vor allem über Deutschland, reicht aber bis in die Niederlande und Belgien, nach Frankreich, Polen und in die Schweiz. Seit mehreren Jahren beschäftigt sich das Unternehmen mit den Vorbereitungen für eine schrittweise Elektrifizierung seiner Transportmittel. Bei der Beschaffung von E-Lkw hatte sich Contargo dabei früh um die Förderung per KsNI-Richtlinie gekümmert, die bekanntlich im Zuge der Haushaltskrise Anfang 2024 eingestampft wurde. Insgesamt bewilligte der Bund daher noch Zuschüsse für 86 E-Lkw und die dazugehörige Ladeinfrastruktur.



Für Michael Starke, Geschäftsführer von Contargo Truck Fleet, ist die Übergabe der 33 E-Trucks von DAF ein wichtiger Schritt für den Hochlauf emissionsfreier Lkw im Schwerlastverkehr. „Bereits 2019 haben wir erste Fahrzeuge erhalten und im operativen Einsatz erprobt – mit der aktuellen Übergabe schließt sich der Kreis von der Erprobung hin zur Skalierung im Alltag. Sie zeigt, wie entscheidend die enge Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Anwendern ist, um neue Technologien nachhaltig in den Betrieb zu bringen.“

Parallel dazu baut Contargo wie berichtet eines der größten privaten Schnellladenetze Deutschlands auf – mit insgesamt 90 Ladepunkten an 15 Standorten. Kristin Kahl, Geschäftsführerin von Contargo Truck Fleet, betont: „90 E-Lkw im Betrieb sind kein Zufall, sondern Ergebnis einer klaren Entscheidung für einen verlässlichen Elektrifizierungspfad. Unsere Transformation zeigt, dass verfügbare Technologien konsequent genutzt und unter realen Bedingungen erfolgreich skaliert werden.“



Christoph Fitz, Geschäftsführer der DAF Trucks Deutschland GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass Contargo den mit uns vor sieben Jahren begonnenen Weg weitergeht und nun in der zweiten Phase der Zusammenarbeit die neuen Baureihen unserer elektrischen Lkw in die Flotte integriert. Die Zusammenarbeit mit Contargo zeigt, wie wichtig langfristige Partnerschaften für den erfolgreichen Hochlauf elektrischer Lkw sind. Gemeinsam setzen wir den eingeschlagenen Weg konsequent fort.“



daftrucks.de, contargo.net