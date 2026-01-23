Geely will 2030 einen NEV-Anteil von 75 Prozent erreichen

Das Motto des neuen Fünfjahresplans lautet „One Geely, Leading through Innovation and Integration“ – also in etwa „Ein Geely – führend durch Innovation und Integration“. Im Rahmen dessen will der Mehrmarkenkonzern die globale Zusammenarbeit innerhalb der Unternehmensgruppe stärken und ein strategisches Fähigkeitssystem aufbauen, also ein gesamtheitliches Konzept entwickeln, das beschreibt, wie das Unternehmen seine wichtigsten Fähigkeiten strategisch nutzt, organisiert und entwickelt, um seine langfristigen Ziele zu erreichen. Dadurch will Geely zu einem führenden globalen Automobilhersteller werden und eine Vorreiterrolle bei der qualitativ hochwertigen Globalisierung chinesischer Unternehmen einnehmen.

Heißt im Umkehrschluss wohl: Bisher kooperieren die vielen Marken – Geely unterscheidet hier zwischen den chinesischen Playern Geely Auto, Geely Galaxy, Lynk & Co und Zeekr sowie den globalen Marken Volvo, Polestar und Lotus – nicht so eng zusammen, wie es für den Konzern wünschenswert wäre. Und da sind das Joint Venture Smart zusammen mit Mercedes-Benz sowie die neue Partnerschaft mit Renault noch gar nicht mitgerechnet. Daher hat sich Geely in sein Lastenheft für die nächsten fünf Jahre geschrieben, von der unabhängigen Führung jeder einzelnen Marke hin zu einer tiefgreifenden globalen Zusammenarbeit zu kommen.

Eigenes Ökosystem im Mittelpunkt

Weiterhin wichtig für das Unternehmen, das in diesem Jahr sein 40. Jubiläum feiert: Es will einen Wandel von der Wettbewerbsfähigkeit in der Produktherstellung hin zur Wettbewerbsfähigkeit durch Ökosystemdienstleistungen einleiten sowie von einer Wettbewerbsfähigkeit, die auf Größe und Kosten basiert, hin zu grüner und intelligenter Technologie kommen.

Zu den Fahrzeugen selbst: Geely will 2030 einen weltweiten Absatz von mehr als 6,5 Millionen Fahrzeugen (Pkw und Nutzfahrzeuge) erreichen, gegenüber knapp 4,12 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2025. Das wäre ein Anstieg von 58 Prozent. Zugleich soll der Anteil von New Energy Vehicles (NEV) soll bis 2030 die Marke von 75 Prozent übersteigen, gegenüber 56 Prozent in 2025. Dabei ist NEV ein chinesischer Sammelbegriff für vollelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride sowie Fahrzeuge mit Range Extender – und auch die wenig relevanten Brennstoffzellen-Fahrzeuge zählen theoretisch dazu. Übrigens wuchs Geely vergangenes Jahr bei den NEV um 58 Prozent auf knapp 2,3 Millionen Fahrzeuge. Laut eigenen Angaben war Geely in 2025 der wachstumstärkste Konzern unter den zehn größten Autobauern der Welt – dabei ist auch der Gesamtabsatz über alle Antriebsarten hinweg um 26 Prozent gestiegen.

Entsprechend selbstbewusst peilt Geely an, bis 2030 zu einem der fünf größten Autobauer der Welt zu werden. 2025 lag Geely laut eigenen Angaben bereits auf Platz 7 nach Stückzahlen, u.a. weil es erstmals die Marke von vier Millionen Einheiten durchbrechen konnte. Und ein Umsatzziel gibt’s auch: 2030 will Geely eine Billion Yuan erreichen. Laut aktuellem Wechselkurs wären das rund 122 Milliarden Euro. Damit würde sich Geely irgendwo zwischen den 2024er Umsätzen von Hyundai und BMW bewegen, die bis 2030 aber natürlich auch weiter wachsen wollen.

Absatz von einem Drittel außerhalb Chinas geplant

Mehr als ein Drittel seiner Fahrzeuge will der Konzern 2030 außerhalb Chinas absetzen. Geely kündigt zudem die Entwicklung von „Weltklasse-Architekturen für New Energy Vehicles“ an, will mit seinen Fahrzeugen die Segmente A bis E abdecken und die durchschnittliche Forschungs- und Entwicklungszeit sowie die Gesamtkosten pro Modell um über 30 Prozent senken.

Technologisch will Geely sein Ökosystem namens „Sieben Dimensionen“ weiter stärken. Im Zentrum stehen dabei intelligentes Fahren, intelligente Cockpits, E/E-Architektur, Fahrzeugarchitektur, Batterien, Elektroantriebe und Superhybridantriebe. Dabei will Geely auch schrittweise die Industrialisierung von Halbfeststoff- und Feststoffbatterien realisieren. Laut einer Präsentation soll die Inhouse-Entwicklung eines ersten Festkörperbatteriepakets noch in diesem Jahr abgeschlossen und der Einbau in ein Fahrzeug getestet werden.

