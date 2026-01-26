Flugtaxi-Entwickler Eve sichert sich 150 Mio. Dollar

Kurz vor Weihnachten hat Eve Air Mobility unter Beweis gestellt, dass es bei der Entwicklung seines Flugtaxis auf einem guten Weg ist: Mitte Dezember konnte das Unternehmen den Erstflug seines unbemannten eVTOL-Prototyps in Originalgröße auf dem Testgelände von Embraer in Gavião Peixoto im brasilianischen Bundesstaat São Paulo vermelden. Die Abkürzung eVTOL steht dabei für ein elektrisch betriebenes Senkrechtstart- und Landeflugzeug – und damit für die Flugzeuggattung, die in den Augen vieler Startups die Luftfahrt schon bald revolutionieren soll.

Für Forschung und Entwicklung sowie Integration des eVTOL in ein umfassendes Ökosystem für urbane Luftmobilität hat sich Eve Air Mobility nun eine weitere Finanzierung gesichert. Ein Konsortium aus Itau, Banco do Brasil, Citibank und Mitsubishi UFJ Financial Group gewährt dem Unternehmen ein fünfjähriges Darlehen über 150 Millionen US-Dollar. Mit dieser Transaktion erreicht Eves Gesamtfinanzierung 1,2 Milliarden US-Dollar.

„Diese erfolgreiche Fremdkapitalaufnahme ist ein bedeutender Meilenstein für Eve und eine starke Bestätigung unserer Führungsrolle bei der Gestaltung der Zukunft der urbanen Luftmobilität“, sagte Eduardo Couto, Finanzvorstand von Eve Air Mobility. „Das Vertrauen großer Banken unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung eines vollständig integrierten eVTOL-Ökosystems. Diese Finanzierung stellt die notwendigen langfristigen Ressourcen bereit, um die Entwicklung zu beschleunigen, die Zertifizierung voranzutreiben und unsere strategische Roadmap bis 2028 und darüber hinaus umzusetzen.“

Eve Air Mobility bezeichnet sein erstes eVTOL-Modell einfach nur „Eve“. Nach den ersten unbemannten Tests soll es zunächst mit einem Piloten geflogen werden, in der ersten kommerziellen Phase sollen sich dann bis zu vier Passagiere zu dem Piloten gesellen können. Später plant Eve Air Mobility dann auch autonome Flüge mit sechs Passagieren an Bord, soweit dazu die regulatorischen Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Technologisch setzt Eve Air Mobility u.a. auf Fly-by-Wire, d.h. der Pilot steuert nicht mechanisch, sondern elektronisch. Dabei hat das eVTOL acht Rotoren sowie einen Pusher-Motor, der vom Wettbewerber Beta Technologies zugeliefert wird. Das Fluggerät soll eine Geschwindigkeit von ca. 200 km/h erreichen und eine Reichweite von ca. 100 km.

Eve Air Mobility rechnet mit Auslieferungsstart 2027

Eve will sechs konforme Prototypen für die Flugtestkampagne fertigen, mit dem Ziel der Zertifizierung. Das Unternehmen steht weiterhin in engem Austausch mit der brasilianischen Zivilluftfahrtbehörde (ANAC), der primären Zertifizierungsstelle für Eves eVTOL-Flugzeuge, um den Zertifizierungsprozess voranzutreiben. Eve rechnet mit der Musterzulassung, den ersten Auslieferungen und der Inbetriebnahme im Jahr 2027.

Bislang gibt es weltweit noch kein einziges Unternehmen, das im großen Maßstab eVTOL auf dem Markt hat. Aktuell ist Ehang aus China im Wettrennen am weitesten, hat schob eine Typ- und Produktionszertifikat für autonome eVTOLs erhalten und betreibt bereits eingeschränkt kommerzielle Flüge, vor allem im Tourismus und für urbane Demonstrationsprojekte. Aus den USA stehen Joby Aviation, Archer und Beta Technologies kurz vor einer Markteinführung. Die beiden deutschen Startups Lilium und Volocopter sind hingegen insolvent gegange. Mittlerweile hat US-Rivale Archer die Patente von Lilium gekauft und der österreichisch-chinesische Flugzeughersteller Diamond Aircraft hat Volocopter übernommen.

