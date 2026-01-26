Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Infrastruktur

Schneider bringt neues DC-Ladesystem mit bis zu 720 kW heraus

Schneider Electric hat mit StarCharge Fast 720 eine Ladelösung vorgestellt, die für Gewerbe- und Industriestandorte sowie Flottenbetreiber entwickelt wurde. Das System liefert eine Leistung von bis zu 720 kW und kann bis zu zwölf Fahrzeuge gleichzeitig laden.

Schneider electric starcharge fast
Bild: Schneider Electric
Von Sebastian Schaal
26.01.2026 - 12:00 Uhr

Bei dem StarCharge Fast 720 handelt es sich um eine Split-Unit-Lösung mit zentralem Schaltschrank und kompakten Lade-Satelliten. An einen Ladeschrank können bis zu sechs Satelliten mit jeweils zwei CCS-Ladepunkten angeschlossen werden, womit sich die Gesamtzahl von maximal zwölf Ladepunkten ergibt.

Wenn sich in der Maximal-Konfiguration 720 kW auf zwölf gleichzeitig ladende Fahrzeuge verteilen, entspricht das 60 kW je Ladepunkt. Benötigt ein Kunde eine höhere Mindest-Ladeleistung, können natürlich zum Beispiel auch zwei Schaltschränke für zwölf Ladepunkte genutzt werden – womit dann 120 kW zur Verfügung stehen würden. Oder eben mehr, wenn nicht alle Ladepunkte gleichzeitig belegt sind. Das System kann Spannungen von 150 bis 1.000 Volt abdecken und ist auf 380 Ampere Ladestrom ausgelegt, was kurzzeitig aber auf bis zu 600 Ampere geboostet werden kann.

Schneider Electric will mit der neuen Ladelösung verschiedene Szenarien zum Laden von E-Autos, E-Lkw und E-Bussen abdecken können. Beim mehrstündigen Laden im Depot über Nacht können je nach Fahrzeugmodell und Einsatz auch 60 kW konstante Ladeleistung ausreichen, um die Batterie eines Elektrobusses bis zum Dienstbeginn am Morgen vollständig zu laden. Die Franzosen heben bei dem StarCharge Fast 720 etwa den Wrikungsgrad von 97 Prozent, sein dynamisches Lastmanagement und eben die Flexibilität des Ladesystems hervor.

„Die dezentrale Architektur der Lösung bietet unübertroffene Flexibilität. Betreiber können bis zu sechs Zapfsäulen in einem Umkreis von 80 Metern um den Schaltschrank positionieren, was skalierbare Konfigurationen für jeden Standort ermöglicht“, so Schneider Electric. „Dieses Design minimiert Netzanschlüsse, vereinfacht die Installation und reduziert Geräusche für eine bessere Benutzererfahrung.“

Schneider electric starcharge fast
Bild: Schneider Electric
Schneider electric starcharge fast
Bild: Schneider Electric

Zudem bietet das Unternehmen neben der Lieferung der Ladesysteme selbst auch einen Support über den gesamten Lebenszyklus, „von der Installation bis hin zu maßgeschneiderten Wartungsplänen, unterstützt durch einen 24/7-Support und Fernüberwachung über das EcoStruxure Energy Asset Portal von Schneider Electric“. So soll nicht nur eine maximale Betriebszeit erreicht werden, sondern auch die Kosteneffizienz für die Betreiber erhöht werden.

Von den jeweiligen Hardware-Komponenten gibt es unterschiedliche Varianten, um die Kundenbedarfe abdecken zu können. Den Schaltschrank gibt es etwa mit 30-kW-Leistungsmodulen, womit der Bereich von 360 bis 480 kW Systemleistung abgedeckt werden kann – je nach Anzahl der verbauten Module. Entscheidet sich der Kunde jedoch für die 40-kW-Leistungsmodule, sind zwischen 480 und 720 kW Ladeleistung je Schaltschrank möglich. Bei den Lade-Satelliten sind im Katalog drei verschiedene Varianten aufgeführt: Eine Version ohne integriertes Kabelmanagement, bei dem die langen CCS-Ladekabel auf dem Boden liegen und dann zwei Versionen mit Kabelmanagement, die sich in der Anzahl der Displays unterscheiden. Grundsätzlich bietet jede der schmalen, aber hohen Säulen eine Status-LED in dem oben montierten Ring und immer zwei CCS-Ladepunkte. Optionen mit nur einem CCS-Anschluss je Satellit oder gar MCS-Systeme werden in dem Katalog nicht erwähnt.

se.com (Mitteilung), schneider-electric.com (Ladestations-Katalog als PDF, StarCharge Fast 720 ab S. 71)

Schlagwörter

1 Kommentar

zu „Schneider bringt neues DC-Ladesystem mit bis zu 720 kW heraus“
ioniqKnechter
26.01.2026 um 17:47
Ehy Moin erst ma... Man darf sich von der Schlagzeile nicht täuschen lassen. Die 720 kW sind die Gesamtleistung des Kraftpakets, nicht die Leistung für ein einzelnes Auto. Hier ist die Realität am Ladestecker. - Und das hätte dem Artikel gut getan, darauf hinzuweisen, Herr Sebastian Schaal! - System- vs. Einzelleistung.- Während das Power-Cabinet insgesamt 720 kW bereitstellt, ist ein einzelner Ladepunkt (CCS2) für eine Dauerleistung von 380 kW ausgelegt. Der Boost-Modus- Dank Flüssigkeitskühlung kann das System kurzzeitig auf 600 A hochschalten. Bei modernen 800-V-Fahrzeugen entspricht das ca. 480 kW. Das theoretische Maximum bei 1000 V läge bei 600 kW – allerdings gibt es derzeit kaum Serien-PKW, die diese Spannung und Stromstärke voll ausreizen. - Jetzt kommt der Zeitfaktor.- Der 600 A-Boost ist thermisch begrenzt und hält etwa 10 bis 30 Minuten an. Da die Ladekurve der meisten E-Autos (ausgenommen e- LKW) ohnehin nach wenigen Minuten sinkt, wird eher das Fahrzeug zum Flaschenhals als die Säule.- Bis zu 12 Ladepunkte können gleichzeitig versorgt werden. Das System jongliert die 720 kW dynamisch zwischen den Fahrzeugen.
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Electrify america ladepark ladestation charging station
Infrastruktur

Urteil: Trump-Regierung muss Finger von NEVI-Förderung lassen

vor 7 Stunden veröffentlicht
Abl wallbox ladestation charing station stadtwerke heidelberg congress center min
Politik

Fraunhofer ISI: Gezielte Förderung kann Lade-Lücke in Mehrfamilienhäusern schließen

vor 10 Stunden veröffentlicht
Ademmer alpitronic live november
Video - 25:00 minInfrastruktur

Heavy Duty Charging – Wolfgang Ademmer, Alpitronic

18.12.2025