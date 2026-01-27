Monta integriert KI-Funktionen in seine Ladeplattform

Monta bezeichnet sich selbst als „führende Plattform, die alle Punkte im Ökosystem der EV-Ladetechnik miteinander verbindet“. Das in Kopenhagen gegründete Unternehmen bietet Softwarelösungen für alle Bereiche der Ladetechnik, etwa eine voll ausgestattete Rechnungs- und Zahlungsplattform und die Steuerung und Kontrolle der eigenen Ladestationen – über 600 Hardware-Modelle werden derzeit unterstützt. Zugleich können die Anbieter, die auf Monta setzen, ihren Kunden auch Zugriff auf das Roaming-Netzwerk von Monta ermöglichen – mit derzeit über 1,3 Millionen Ladepunkten.

Mit Monta AI wollen die Dänen ihren Kunden nun auch die Vorteile von Künstlicher Intelligenz zugänglich machen. Die neu angebotene KI-Ebene der Ladeplattform analysiert kontinuierlich Betriebssignale – von Ladevorgängen und Firmware bis hin zu Zahlungen, Energie und Support –, „um Probleme zu erkennen, Ursachen zu erklären und konkrete Maßnahmen zu empfehlen“, wie Monta ausführt. Und: Betreiber können auch in einfacher Sprache mit Monta AI interagieren, um sofort umsetzbare Antworten zu erhalten.

Grundgedanke hinter der neuen Funktion ist laut Monta, dass die Ladeinfrastruktur mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen an neue Grenzen stößt – nicht bei der Hardware-Bereitstellung, sondern beim Betrieb: „Die Netzwerke wachsen schneller, als menschliche Teams sie realistisch überwachen, bepreisen, Fehler beheben und ausgleichen können“. In der Praxis sollen die neuen Funktionen Abhilfe schaffen, etwa in Form von einer KI-gesteuerten Preisgestaltung, datengestützten Entscheidungen zur Standorterweiterung, einer schnelleren Fehlerbehebung vor Ort sowie in Form von proaktivem Energiemanagement.

Casper Rasmussen, CEO und Mitgründer von Monta, kommentiert: „Das wahre Potenzial von KI liegt nicht nur in der Beschleunigung bestehender Aufgaben. Es geht darum, operative Einschränkungen zu beseitigen, die das Skalieren von Ladenetzwerken bisher begrenzt haben. Betreiber müssen heute nahezu perfekte Zuverlässigkeit gewährleisten und gleichzeitig mit gleich großen Teams exponentiell mehr Hardware, Daten und Komplexität bewältigen. Monta AI verlagert diese Last von den Mitarbeitern auf die Software, indem es kontinuierlich die Vorgänge im Netzwerk analysiert und proaktiv die wirkungsvollsten Maßnahmen aufzeigt.“



monta.com