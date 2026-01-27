Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld integrieren 20 E-Busse von BYD

Mit der Neuanschaffung der BYD-Busse des Typs B12 E erhöht sich der Anteil von Elektrobussen in der NVB-Flotte auf fast 40 Prozent. Geladen werden die Fahrzeuge auf dem Betriebshof des ÖPNV-Unternehmens in Idar-Oberstein und während des Linienbetriebs an zwei Gelegenheitsladern.

Die Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld GmbH ist mit ihrer Gründungsjahr 2022 ein noch junger Verkehrsbetrieb. Ins Leben gerufen wurde er von den drei Mittelständlern Zarth Omnibusverkehr, Westrich Reisen und bkr-Mobility. Im Auftrag der Kreisverwaltung Birkenfeld betreibt es in der Stadt Idar-Oberstein und im Kreis Birkenfeld den städtischen und regionalen Bus-Linienverkehr. Dabei investieren die NVB stark in die Elektromobilität, konkret 11,5 Millionen Euro in Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur. Der Bund unterstützt den Verkehrsbetrieb dabei mit insgesamt 4,5 Millionen Euro.



„Als Vorreiter für klimaschonenden ÖPNV in unserer Region sind wir auf dem besten Weg einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz und den Klimazielen zu leisten. Mit dem Einsatz der 20 E-Busse werden 1.560 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart“, betont Bernhard Ehmann, Geschäftsführer der NVB.



