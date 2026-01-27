Alle Kategorien Alle Kategorien
Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld integrieren 20 E-Busse von BYD

Die Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld (NVB) in Rheinland-Pfalz haben 20 neue Elektrobusse des chinesischen Herstellers BYD für die Verkehre in Idar-Oberstein und im Landkreis Birkenfeld vorgestellt. Sie werden ab Februar 2026 sukzessive in Betrieb gehen.

Von Cora Werwitzke
27.01.2026 - 12:30 Uhr

Mit der Neuanschaffung der BYD-Busse des Typs B12 E erhöht sich der Anteil von Elektrobussen in der NVB-Flotte auf fast 40 Prozent. Geladen werden die Fahrzeuge auf dem Betriebshof des ÖPNV-Unternehmens in Idar-Oberstein und während des Linienbetriebs an zwei Gelegenheitsladern.

Die Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld GmbH ist mit ihrer Gründungsjahr 2022 ein noch junger Verkehrsbetrieb. Ins Leben gerufen wurde er von den drei Mittelständlern Zarth Omnibusverkehr, Westrich Reisen und bkr-Mobility. Im Auftrag der Kreisverwaltung Birkenfeld betreibt es in der Stadt Idar-Oberstein und im Kreis Birkenfeld den städtischen und regionalen Bus-Linienverkehr. Dabei investieren die NVB stark in die Elektromobilität, konkret 11,5 Millionen Euro in Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur. Der Bund unterstützt den Verkehrsbetrieb dabei mit insgesamt 4,5 Millionen Euro.

„Als Vorreiter für klimaschonenden ÖPNV in unserer Region sind wir auf dem besten Weg einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz und den Klimazielen zu leisten. Mit dem Einsatz der 20 E-Busse werden 1.560 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart“, betont Bernhard Ehmann, Geschäftsführer der NVB.

2 Kommentare

zu „Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld integrieren 20 E-Busse von BYD“
Thorsten
27.01.2026 um 12:49
Fördermittel vom Bund für chinesische Hersteller. Das soll noch Jemand verstehen. Wir schaffen uns selbst ab.
Antworten
Denken
27.01.2026 um 17:44
Wenn deutsche oder europäische Hersteller bei kleinen Ausschreibungen keine wettbewerbsfähigen Angebote abgeben, erhält der bessere Bieter den Zuschlag, unabhängig vom Produktionsstandort. Alles andere ist billiger Populismus! Wenden Sie sich an MAN, Mercedes, Solaris usw. und fordern Sie FAIRE Preise. Es gibt 2026 keinerlei Rechtfertigung mehr dafür, dass ein Batteriebus doppelt so teuer ist wie ein Dieselbus.
Antworten

