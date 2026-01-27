TankE: Michael Krystof wird alleiniger Geschäftsführer

Die Co-Geschäftsführung bestehend aus Neuhaus und Krystof wurde 2021 etabliert, als Peter Neuhaus zum Nachfolger von Axel Lauterborn berufen wurde. Neuhaus kam damals vom Mutterkonzern RheinEnergie zu dem 2019 gegründeten Joint Venture. Seitdem hat das Duo TankE „erfolgreich als Dienstleister am Markt positioniert“, wie es in der aktuellen Mitteilung heißt. „Michael Krystof und Peter Neuhaus haben gemeinsam mit unserem Team das Unternehmen erfolgreich aufgebaut, kontinuierlich weiterentwickelt und nachhaltig im Markt etabliert.“

Neuhaus, der sich Ende des Monats in den Ruhestand verabschiedet, habe „die Entwicklung der TankE in den vergangenen fünf Jahren mit großem Engagement, unternehmerischer Weitsicht und persönlichem Einsatz maßgeblich geprägt“, lobt das Unternehmen den Noch-Geschäftsführer. Tatsächlich ist TankE auf rund 60 Mitarbeitende gewachsen. Zu den Kunden zählen Industrie- und Gewerbekunden, Logistikunternehmen und Flottenbetreiber, die Immobilienwirtschaft sowie Kommunen und Stadtwerke.

„Peter hat mit seiner offenen Art zu einer persönlichen Atmosphäre bei TankE beigetragen. Unsere Zusammenarbeit war von gegenseitiger Wertschätzung und einer sehr guten Ergänzung unserer Kompetenzen geprägt“, sagt Michael Krystof. „Besonders wertvoll waren der kontinuierliche Austausch und die unterschiedlichen Erfahrungen, von denen wir beide profitierten.“

„Ich bedanke mich beim gesamten Team für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagt Neuhaus selbst. „Ich blicke gerne auf die vergangenen fünf Jahre zurück, die einerseits herausfordernd, andererseits aber auch bereichernd waren. Die Zusammenarbeit mit dem Team hat mir stets Freude bereitet. Mit Michael bleibt die Führung unseres Unternehmens auch künftig in erfahrenen und verantwortungsvollen Händen.“

Michael Krystof ist seit der Gründung der TankE GmbH im Jahr 2019 als Geschäftsführer tätig, ab Februar aber erstmals ohne Co-Geschäftsführer in der alleinigen Verantwortung. Allerdings wird er laut der Mitteilung „weiterhin von unserem Prokuristen Markus Zoschke unterstützt, der das Unternehmen und seine Abläufe seit der Gründung entscheidend mitgeprägt hat“. Gemeinsam wollen Krystof und Zoschke die bisherige Strategie weiterführen, heißt es.

tanke.io