Arriva bestellt E-Busse bei Yutong für Ost-Brabant

Im vergangenen Sommer hatte die frühere Deutsche-Bahn-Tochter den Nahverkehrsvertrag mit Region Ost-Brabant um 12,5 Jahre verlängert. In diesem Zuge hat sich Arriva auch verpflichtet, für das Einsatzgebiet 170 neue „Null-Emissions-Busse“ zu bestellen, also Elektro- und/oder Brennstoffzellen-Busse. Der neue Vertrag tritt im Dezember 2026 in Kraft.

Vor einigen Tagen hatte Arriva Personenvervoer Netherland für den Auftrag insgesamt 39 E-Busse des Typs ie tram bei Irizar bestellt – in zwei verschiedenen Längen. Die Irizar-Busse im Straßenbahn-Design sind primär für den Stadtverkehr in Tilburg und ’s-Hertogenbosch vorgesehen. In Tilburg sollen die 21 Gelenkbusse mit 18 Metern Länge genutzt werden, während in ’s-Hertogenbosch aufgrund der Straßenverhältnisse in der historischen Altstadt die zwölf Meter langen Solobusse zum Einsatz kommen sollen.

Jetzt steht fest, dass zudem 128 Elektrobusse bei Yutong bestellt wurden – auch hier in mehreren Varianten. Jeweils 44 Fahrzeuge mit 13 oder 15 Metern Länge wurden als elektrische Überlandbusse für die stärker frequentierten Überlandstrecken der „Bravodirect“-Linien beschafft, während im Regionalverkehr 40 Niederflur-Solobusse mit zwölf Metern Länge eingesetzt werden sollen.

Die 167 neuen Elektrobusse ergänzen 83 bestehende E-Busse von VDL und Volvo aus der aktuellen Konzession. Was die neuen Busse von Irizar und Yutong eint, ist der Batterie-elektrische Antrieb. In dem Vertrag von 2025 wurden wie oben erwähnt nur „Null-Emissions-Busse“ festgehalten, Arriva hat aber von dem Einsatz von Wasserstoff-elektrischen Bussen am Ende abgesehen.

„Wir freuen uns, dass wir nun, da alle Formalitäten abgeschlossen sind, endlich bekanntgeben können, welche Busse wir für die Konzession in Ost-Brabant einsetzen werden. Für unsere Fahrer ist dies ihr täglicher Arbeitsplatz, und sie möchten natürlich wissen, wie er in den nächsten 12,5 Jahren aussehen wird“, sagt Jan Pieter Been, Regionaldirektor bei Arriva. „Ein Teil der aktuellen Busflotte wird weiterhin im Einsatz bleiben, die wichtigste Erweiterung ist jedoch die Anschaffung von 128 Yutong- und 39 Irizar-Bussen.“

Zwar werden die Überland- und Regionalbusse dann rein elektrisch unterwegs sein, komplett elektrisch wird die Busflotte in Ost-Brabant trotz der 167 neuen E-Busse aber nicht: Arriva hat auch 32 Stadtbusse der Sechs-Meter-Klasse auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter bestellt – mit Verbrennungsmotor. „Dieser Bustyp ist derzeit noch nicht als Elektrobus für einen wirtschaftlichen Betrieb verfügbar. Die Reichweite in Kombination mit dem zulässigen Gesamtgewicht ist für den Besitz eines Führerscheins der Klasse B zu gering“, erklärt Arriva. „Sobald dies technisch und/oder rechtlich möglich ist, wird auch die Umstellung auf einen elektrischen Gemeindebusverkehr geprüft.“

