Ladepunkte bei 60 weiteren Filialen von Edeka Minden-Hannover

Bei Edeka Minden-Hannover handelt es sich um eine von sieben Regionalgesellschaften innerhalb des Edeka-Verbunds. Auch wenn der Name auf eine Verbreitung in Ostwestfalen und Niedersachsen schließen lässt, reicht das Geschäftsgebiet tatsächlich von Ostfriesland über Bremen, Sachsen-Anhalt und Berlin bis zur deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg. Im Unternehmensbericht 2024 werden insgesamt 1.466 Einzelhandelsstandorte aufgeführt. Bei 204 Filialen mit Ladepunkten können also an 14 Prozent der Standorte Elektrofahrzeuge während des Einkaufs geladen werden.

Edeka Minden-Hannover kündigt in der Mitteilung zudem an, die Ladeinfrastruktur 2026 „kontinuierlich an bestehenden Märkten und Neustandorten“ auszubauen – konkrete Ausbauziele werden aber nicht genannt. Bei diesem Ausbau setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben „vermehrt auf die schnellen DC-Ladepunkte bis 150 Kilowatt“, die auch mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben werden.

Im vergangenen Jahr wurden zudem an 15 Standorten Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen, womit deren Anzahl auf in Summe 126 PV-Anlagen steigt. „Für 2026 ist die Installation von 30 neuen PV-Anlagen an bestehenden und neuen Märkten geplant“, teilt die Edeka Minden-Hannover mit. „Zudem hat sie auf dem Dach des Logistikzentrums in Lauenau die größte Photovoltaik-Anlage auf einem Eigentumsobjekt der Edeka Minden-Hannover eingerichtet. Die Betriebsstätte in Lauenau ist damit in der Lage, insgesamt rund drei Millionen Kilowattstunden Ökostrom im Jahr zu produzieren.“ Die selbst erzeugte Energie wird aber nicht für die Ladestationen genutzt, sondern „fließt in die Kühlanlagen für Feinkost- und Tiefkühlwaren, die Flurförderfahrzeuge, die Kommissionier-Anlage sowie die Verwaltungsbereiche“.

Auch die eigene Lieferlogistik soll sauberer werden. Hier setzt die Edeka-Regionalgesellschaft aber nicht auf Batterie-elektrische Lkw, sondern auf solche mit Bio-LNG-Antrieb. An den Logistikstandorten werden daher Bio-LNG-Tankstellen errichtet.

verbund.edeka