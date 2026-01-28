Rivian bietet Bestellern des gestoppten F-150 Lightning eine Alternative

„Liebe Flottenmanager! Wurden Ihre Lightning-Bestellungen storniert? Rivian kann helfen!“ So beginnt Seth Parks, Senior Manager Fleet Sales bei Rivian, seinen Pitch für den E-Pickup R1T. Das Modell sei in einer „crew cab short bed configuration“, sprich mit vier Türen und fünf Sitzplätzen sowie kleinerer Ladefläche, bereits ab 73.000 US-Dollar erhältlich. Dazu schreibt Seth Parks auch gleich noch, dass sein Unternehmen in den nächsten Wochen bei gleich drei Flottenmanager-Events in den USA vor Ort sei und nennt auch die konkreten Veranstaltungen.

Der Grund für die Guerilla-Marketingaktion: Ford hat den vollelektrischen F-150 Lightning im Dezember endgültig eingestellt, nachdem die Produktion bereits seit Oktober unterbrochen war. Die elektrische Version des Kultmodells F-150 war 2021 vorgestellt und 2022 eingeführt worden. Der Lightning kam somit nahezu gleichzeitig auf den Markt wie das Konkurrenzmodell Rivian R1T.

Bis zur Einstellung Ende 2025 konnte Ford rund 100.000 Einheiten des F-150 Lightning absetzen. Für Ford eine recht geringe Stückzahl, wenn man bedenkt, dass die gesamte F-Serie allein im vergangenen Jahr auf fast 830.000 Einheiten kam – größtenteils mit Verbrennungsmotor. Ford hat aber angekündigt, das Modell durch eine Version mit Range Extender namens F-150 Lightning EREV ersetzen zu wollen. Dieses Modell soll auf eine kombinierte Reichweite von über 1.100 Kilometern kommen. Die hohe Reichweite sei vor allem wichtig für Fahrten mit einem schweren Anhänger, so Ford. Das war zuvor einer der Kritikpunkte der Kunden an der Batterie-elektrischen Version gewesen.

Herausforderer Rivian könnte eine Absatzsteigerung beim R1T gut gebrauchen, auch wenn das Modell zuletzt häufiger an Flottenkunden wie z.B. die kalifornische Verkehrsbehörde Caltrans verkauft werden konnte. Der E-Pickup und sein Schwestermodell, der E-SUV R1S, verkaufen sich nur in überschaubaren Stückzahlen. 2025 ging der Absatz von Rivian um 18 Prozent auf 42.247 Fahrzeuge zurück, wobei hier die EDV genannten E-Transporter für Kunden wie Amazon und HelloFresh bereits mitgerechnet sind.

Die Hoffnungen des Unternehmens liegen nun auf der Markteinführung des neuen Elektro-SUV R2, der bereits im März 2024 vorgestellt wurde und dessen Kundenauslieferungen im ersten Halbjahr 2026 starten sollen. Er soll bereits bei rund 45.000 US-Dollar starten und damit viel günstiger sein als der R1S (ab 77.000 US-Dollar).

