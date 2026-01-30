Changan-Marke Oshan nutzt Natrium-Akkus von CATL

So wurden laut chinesischen Medien Produkte der Natrium-Ionen-Batteriemarke Naxtra von CATL in einem Pkw-Modell der Changan-Marke Oshan verbaut, wobei die Wintertests in Kürze beginnen sollen. Als Nächstes sollen auch Pkw-Modelle von GAC und JAC mit Natrium-Batterien von CATL ausgestattet werden. Das wären die ersten Pkw-Modelle mit diesen Batterien, da sie nach der Vorstellung zunächst in Nutzfahrzeugen verwendet wurden.

CATL hatte – nach einer ersten Ankündigung von Natrium-Ionen-Batterien im Jahr 2021 – im April 2025 die Marke Naxtra für die Natrium-Technologie vorgestellt. Damals wurde für die Naxtra-Pkw-Batterie eine Energiedichte von 175 Wh/kg angekündigt, was laut CATL vergleichbar zu LFP-Zellen sei. In der vergangenen Woche hat CATL bzw. Naxtra die Vermarktung der Batterie-Serie „Tectrans II“ gestartet, einem 45 kWh großen Natrium-Ionen-Akku für leichte Nutzfahrzeuge wie Transporter und Kleinst-Lkw.

Jener „Tectrans II“-Akku soll selbst bei extremen Kältebedingungen von -30 °C noch ad-hoc laden können. Laut Hersteller behält er bei -40 °C auch noch 90 Prozent seiner nutzbaren Kapazität. Die Lebensdauer wird mit über 10.000 Zyklen angegeben und die Energiedichte liegt bei den vorab für Pkw-Modelle genannten 175 Wh/kg.

CATLs Technologiechef Gao Huan soll rund um diese Präsentation in einem Interview gesagt haben, dass die Natrium-Ionen-Batterien ab den zweiten Quartal auch in E-Autos eingesetzt werden sollen. Konkret gab er ein Modell von GAC Aion an. Das Portal „Cailian“ hat nun aber unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, dass der erste Einsatz bei Oshan erfolgen soll und GAC (bzw. die E-Auto-Marke GAC Aion) sowie JAC erst danach folgen. Das Portal CarNewsChina vermutet konkret, dass es sich um den Changan Oshan 520 handelt, da dieses Modell bereits mit dem Batteriewechselsystem von CATL ausgestattet ist.

Ob es nun der Oshan 520 oder ein Modell von GAC Aion wird: Es werden lediglich die ersten Elektroautos mit Natrium-Ionen-Batterien von Weltmarktführer CATL sein, aber nicht die ersten Natrium-Ionen-Batterien in Autos in China. Die zu JAC gehörende Marke Yiwei hat schon Anfang 2024 einen Kleinwagen mit Natrium-Ionen-Batterien auf den Markt gebracht – die Zellen stammen von Hina Battery. In der Masse durchgesetzt haben sich die Natrium-Zellen aber noch nicht, die Lithium-Ionen-Technologie dominiert auch in China weiter den Markt.

Mit den Entwicklungen von CATL soll sich das laut Gau Huan aber ändern. Er gab zwar an, dass sich Natriumbatterien noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, prognostizierte aber eine deutlich schnellere Entwicklung im Vergleich zu Lithiumbatterien. „Zuverlässiger Start auch bei extremer Kälte und keine Brand- oder Explosionsgefahr selbst unter härtesten Tests – diese Eigenschaften sind die entscheidenden Vorteile von Natriumbatterien“, so der CATL-Technologiechef.

