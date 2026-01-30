Neue Wasserstoff-Tankstelle am Flughafen Incheon

Mit dem Knotenpunkt soll die Umstellung von Flughafenbussen und Nutzfahrzeugen auf Wasserstoff unterstützt werden. Der Flughafen Incheon liegt zwar nicht direkt in Seoul, ist aber der größte Flughafen in der Region und somit ein wichtiges Verkehrs-Drehkreuz für die südkoreanische Hauptstadt. Der Flughafen befindet sich auf einer Insel vor der Küste Incheons.

Der Wasserstoff-Mobilitätsknotenpunkt befindet sich auf dem Parkplatz des Terminals 2 und umfasst eine Fläche von 2.771 Quadratmetern. Seine Flüssigwasserstoff-Tankstelle kann mit einer Kapazität von bis zu 320 kg Wasserstoff pro Stunde täglich bis zu 240 große Wasserstoffbusse versorgen, wie es in Berichten heißt.

Die Wasserstoff-Busse werden nicht auf dem Flughafengelände selbst oder dem Vorfeld eingesetzt, sondern dienen als Zubringer zu dem etwas entlegenen Flughafen. Die Flughafenbusse bringen Reisende aus den umliegenden Regionen nach Incheon und legen dabei im Schnitt 548 Kilometer pro Tag zurück – also deutlich mehr als ein elektrischer Stadtbus, der seine täglichen Strecken ohne Zwischenladen schafft, aber nicht fast 550 Kilometer. Einer dieser Wasserstoff-Busse soll die Treibhausgasemissionen um 56 Tonnen pro Jahr senken.

Mehr als die Hälfte der 68 Shuttlebusse des Flughafens – 36 Fahrzeuge – werden bereits mit Wasserstoff betrieben, weitere Einsätze sind noch in diesem Jahr geplant. Auch die kleineren Shuttlebusse, die Seoul und die Provinz Gyeonggi bedienen, sollen mit dem neuen Wasserstoff-Knotenpunkt umgestellt werden. Incheon hatte schon 2023 700 Brennstoffzellen-Busse bei Hyundai bestellt. Damals hieß es, der zur SK-Gruppe gehörende Energiespezialist SK E&S werde die Wasserstoff-Tankstellen für die Busse aufbauen – schon damals mit flüssigem Wasserstoff.

Wasserstoff wird bei Temperaturen von -253 Grad Celsius flüssig und wird dann als sLH2 bezeichnet. Dieser „subcooled Liquid Hydrogen“ verfügt über eine höhere Energiedichte wie gasförmiger Wasserstoff, der unter Druck gespeichert wird – die Tanks können bei gleicher Reichweite also kleiner ausfallen oder bei identischer Größe mehr Wasserstoff für eine höhere Reichweite fassen. Außerdem kann sLH2 wie eine Flüssigkeit vertankt werden. Der Nachteil: Der sLH2 muss bei -253 Grad gehalten werden, sonst wird er gasförmig. Daher müssen die Tanks entweder mit hohem Energieaufwand auf diese Temperaturen gekühlt werden oder man muss den Wasserstoff direkt verbrauchen. Selbst mit gut isolierten Tanks eignet sich diese Technologie eher für Fahrzeuge, die jeden Tag lange Strecken fahren, wie etwa Fernverkehrs-Lkw oder eben die Flughafenbusse in Incheon.

Das Projekt umfasste eine Gesamtinvestition von 14,3 Milliarden Won (derzeit rund 8,3 Millionen Euro), von denen 7 Milliarden Won vom koreanischen Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr, 3 Milliarden Won von der Stadt Incheon und 4,3 Milliarden Won von Hyverse finanziert wurden. Hyverse, eine Tochtergesellschaft von SK Innovation E&S, betreibt derzeit 21 Flüssigwasserstoff-Tankstellen in ganz Südkorea.

