Nio startet Verkauf seiner E-Autos in Ungarn

Mitte 2025 hatte Nio angekündigt, in elf weiteren europäischen Ländern starten zu wollen, darunter auch Ungarn. Nun ist der Markteintritt dort vollzogen: Die erste Niederlassung für Verkauf und Service wurde in der Hauptstadt Budapest eröffnet und das erste Fahrzeug an einen Kunden überreicht, und zwar das Flaggschiff-SUV EL8.

Das Nio-Sortiment in Ungarn besteht aus der Mittelklasse-Limousine ET5, dem Kombi ET5 Touring, dem Mittelklasse-SUV EL6 und dem Flaggschiff-SUV EL8. Zusätzlich wird auch das vergangenes Jahr eingeführte erste Modell der Submarke Firefly erhältlich sein, ein kompakter Premium-Elektrowagen für urbane Mobilität. Damit unterscheidet sich die Auswahl etwas von der in Deutschland: Hierzulande gibt es zusätzlich noch die Limousine ET7 und den SUV EL7, dafür aber noch nicht den Firefly.

„Budapests automobile Tradition, die zentrale Lage und das schnell wachsende Ökosystem für Elektrofahrzeuge machen dies zu einem wichtigen strategischen Schritt für die Expansion von Nio in Mitteleuropa. Ein riesiges Dankeschön an unseren Partner AutoWallis, unsere Teams und alle Beteiligten, die diesen Launch zu einem Erfolg gemacht haben“, gratuliert Nio-Chef William Li.

Die AutoWallis Group ist eine börsennotierte Autohandelsgruppe mit einer Präsenz in 14 Ländern in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen arbeitet mit zahlreichen europäischen Marken wie BMW, Dacia, Mercedes-Benz, Opel oder Renault zusammen – und seit einiger Zeit verstärkt auch mit chinesischen Playern wie BYD, Xpeng oder Geelys Nutzfahrzeugmarke Farizon.

Valér Vida, Geschäftsführer von Nio AutoWallis, sagt zur Zusammenarbeit: „Mit der Eröffnung des Nio AutoWallis Showrooms in Budapest schaffen wir einen zentralen Anlaufpunkt für Nutzer in Ungarn, um die Marke hautnah zu erleben. Unser Fokus liegt auf einem herausragenden Kundenerlebnis – von der ersten Beratung bis hin zu langfristigem Service und Support. Dieser Standort unterstreicht die Bedeutung Budapests als Schlüsselmarkt für Premium-Elektromobilität und als Eckpfeiler für das weitere Wachstum von Nio in der Region.“ Nicht nur in Ungarn, sondern auch in Polen, Rumänien und der Tschechischen Republik arbeitet Nio mit AutoWallis zusammen, wo der Marktstart jeweils für 2026 geplant ist.

Zuletzt war die Präsenz von Nio in Europa noch überschaubar: Die Elektroautos des chinesischen Herstellers waren bis Sommer 2025 nur in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und Schweden erhältlich. Im November kam dann Österreich hinzu, wo Nio ebenfalls mit AutoWallis kooperiert, aber zunächst nur als Importeur, während der Vertrieb über lokale Händler läuft. Auch in Griechenland ist Nio mittlerweile präsent, inkl. der Submarke Firefly.

