Neue Xpeng-Händler in Duisburg und Ansbach

Anders als so manch chinesischer Wettbewerber setzt Xpeng in Deutschland nicht auf einen Direktvertrieb, sondern vertraut auf Vertragshändler. Seit Janaur 2026 ist die Cloppenburg Automobil SE ein solcher Vertriebspartner von Xpeng Motors Deutschland.

Jene Cloppenburg Automobil SE hat ihren Sitz in Düsseldorf und betreibt in Deutschland zehn Standorte – als Vertragshändler von BMW, Mini und BMW Motorrad. In den beiden Showrooms in Ansbach (Bayern) und Duisburg werden inzwischen auch Fahrzeuge von Xpeng verkauft – auf der Cloppenburg-Seite ist bei den Standorten schon vermerkt. Laut Xpeng ist der neue Vertragshändler „bereits auf den Vertrieb und Service von Batterie-elektrischen Fahrzeugen spezialisiert“.

Xpeng sieht sich selbst als „junge chinesische Hightech-Automobilmarke“ und hat in Deutschland derzeit die beiden SUV-Modelle G6 und G9 im Angebot. Anfang Januar hat die Marke auf der Automesse in Brüssel die Europapremiere der E-Limousine P7+ gefeiert. Alle drei Modelle zwichnen sich durch LFP-Batterien mit 5C-Schnellladen aus, was Ladezeiten von 12 Minuten und Ladeleistungen von bis zu 525 kW (im G9) ermöglicht. Zudem sind LFP-Zellen nicht so leicht entzündlich und auch deutlich haltbarer. Zudem setzt Xpeng auf eine umfassende Serienausstattung und kurze Aufpreislisten. Die Fahrzeuge für Europa werden inzwischen bei Magna in Graz gefertigt.

„Xpeng passt hervorragend in unser bisheriges Portfolio. Mit der Aufnahme der Marke verfolgen wir unsere Strategie der Diversifikation konsequent weiter“, erklärt Bart Gerris, Vorstandsvorsitzender der Cloppenburg Automobil SE. „Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Premiumsegment und unserer Begeisterung für Elektromobilität sind wir der ideale Partner für diese innovative Marke.“

Markus Schrick, Geschäftsführer der Vertriebsregion Central Europe von Xpeng Deutschland, freut sich über den Zuwachs im Handelsnetz: „Unsere smarten Elektrofahrzeuge bieten ein außergewöhnlich hohes Niveau an Technologie. Der kraftvolle Elektroantrieb mit bis zu 575 PS im Xpeng G9 zum Beispiel sichert dank großer Batterien mit bis zu 585 Kilometern Reichweite und ultraschneller Ladetechnik uneingeschränkte Alltagstauglichkeit. Von 20 auf 80 Prozent kann in zehn Minuten aufgeladen werden. Außerdem bieten unsere Modelle serienmäßig eine umfassende Vollausstattung mit außergewöhnlich guter Verarbeitungsqualität. All das sollen unsere interessierten Kunden testen und erleben – und das geht am besten beim Händler vor Ort wie ab jetzt bei Cloppenburg in Duisburg oder Ansbach.“

