Gemeindeverband Saint-Nazaire integriert 25 E-Busse

Die zunächst 25 Einheiten vom Typ E-Way Linium sind nun auf den elektrischen Bus-Rapid-Transit-Linien (BRT) des sogenannten Stran-Busnetzwerks im Einsatz. Solche Schnellbuslinien verfügen in Städten häufig über eigene Spuren und teils auch über Ampel-Sensorensysteme zur Erkennung und Bevorzugung der Busse an Kreuzungen. Die neuen Exemplare von Iveco Bus verfügen als Besonderheit über Pantografen-Systeme auf dem Dach. Über diese können sie unter anderem während des Betriebs an Gelegenheitsladern an Endhaltestellen laden.

Der Gemeindeverband Saint-Nazaire gibt an, im Zuge des Projekts Hélyce+ sein Busnetzwerk ab diesen Monat verbessert zu haben. Dies betrifft unter anderem die Anzahl der Buslinien, die auf 13 Linien steigt, und die Taktung. Hinzukommt die angesprochene Elektrifizierung in Form von 25 neuen E-Bussen. Diese sind Teil eines gemeinsamen Angebots von Iveco Bus und den beiden Partnern ABB E-mobility und Dalkia Electrotechnics. Zusammen gewährleistet das Trio neben der Lieferung von Elektrobussen auch die Ladeinfrastruktur im Depot und an den Endhaltestellen sowie Systeme zur Steuerung und Überwachung der Ladevorgänge.

Konkret haben die Partner den Aufbau von fünf Endhaltestellen und 40 Überkopf-Ladepunkten für das nächtliche Laden im Busdepot verantwortet. Die Komponenten wurden von ABB geliefert und von Dalkia Electrotechnics installiert. Außerdem obliegt dem Trio auch die Wartung. Und: Weitere 15 Fahrzeuge desselben Typs sollen laut Iveco Bus voraussichtlich zwischen 2027 und 2030 an den Gemeindeverband ausgeliefert werden.

„Ycéo und Hélyce sind mehr als nur ein Verkehrsnetz; sie stehen für eine neue Art der Gestaltung des öffentlichen Raums in Saint-Nazaire und der gesamten Agglomeration – mit mehr Busspuren, mehr Radwegen, breiteren Gehwegen und neu gestalteten Fußgängerzonen“, sagt David Samzun, Bürgermeister von Saint-Nazaire und Präsident der Agglomeration Saint-Nazaire. Dies bedeute konkret den Bau einer stärker vernetzten, inklusiveren und friedlicheren Stadt. „Ergänzt durch 100 % elektrische Busse für bessere Luftqualität und weniger Lärm stärkt dieses barrierefreiere Netz die Widerstandsfähigkeit unserer Region gegenüber dem Klimawandel […].“

Giorgio Zino, Leiter des europäischen Geschäftsbereichs von Iveco Bus, ergänzt: „Ein Komplettsystem anzubieten bedeutet, die Rolle eines echten Partners voll und ganz zu übernehmen. Wir sind stolz darauf, die Transformation des öffentlichen Verkehrsnetzes in Saint-Nazaire hin zu einer nachhaltigeren, innovativeren und angenehmeren Mobilität im Alltag zu unterstützen. Durch die Kombination unserer drei Kompetenzbereiche liefern wir eine zuverlässige, leistungsstarke und leise Lösung zum Wohle aller.“



ivecogroup.com, new.abb.com